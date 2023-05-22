Penaltı itirazı sonuçsuz!

Mücadelenin 45. dakikasında Adana Demirspor ceza sahasına kalabalık bir şekilde giren Beşiktaş, üst üste pozisyonlara girdi. Bu sırada Aboubakar'ın çektiği şut, Ndiaye'nin eline çarptı. Siyah-beyazlı oyuncular, penaltı itirazında bulundu. Hakem Mustafa Kürşad Filiz'in etrafını saran futbolcuların yoğun itirazı sonuçsuz kaldı. VAR'ı dinleyen hakem Filiz, uyarı gelmeyince devam kararı verdi. Beyaz noktayı göstermemesi eleştirilere neden oldu.
Mücadelenin 45. dakikasında Adana Demirspor ceza sahasına kalabalık bir şekilde giren Beşiktaş, üst üste pozisyonlara girdi. Bu sırada Aboubakar'ın çektiği şut, Ndiaye'nin eline çarptı. Siyah-beyazlı oyuncular, penaltı itirazında bulundu. Hakem Mustafa Kürşad Filiz'in etrafını saran futbolcuların yoğun itirazı sonuçsuz kaldı. VAR'ı dinleyen hakem Filiz, uyarı gelmeyince devam kararı verdi. Beyaz noktayı göstermemesi eleştirilere neden oldu.