Beşiktaş'a Fransız orta saha! Ön sözleşme teklif edildi

Beşiktaş'ta orta saha arayışları son sürat devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, aradığı ismi Almanya'da buldu.
Beşiktaş'ta orta saha arayışları son sürat devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, aradığı ismi Almanya'da buldu.
Todofichajes'in haberine göre; Beşiktaş, Wolfsburg ile sözleşmesi biten Fransız orta saha Josuha Guilavogui'yi kadrosuna katmak istiyor.
Transferi bir an önce bitirmeyi amaçlayan Kara-Kartal, yıldız oyuncuya ön sözleşme teklifi yaptı.
Oyunu çift yönlü oynayabilen Guilavogui, oyun kurma konusundaki kabiliyetiyle öne çıkıyor.
Dinamo görevi gören yıldız futbolcu, top kapma becerisi ve oyun görüşüyle de dikkat çekiyor.
Bu sezon 25 resmi maçta forma giyen Josuha Guilavogui 1 gol kaydetti. Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.