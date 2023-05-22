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Beşiktaş'a Fransız orta saha! Ön sözleşme teklif edildi

Son dakika spor haberi: Beşiktaş orta saha mevkisini Fransız futbolcu Josuha Guilavogui ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in onay verdiği yıldız için harekete geçen yönetim, transferi bir an önce resmiyete dökmek istiyor. Transferde ısrarcı bir tutum sergileyen Kara-Kartal, başarılı oyuncuya ön sözleşme teklifinde bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 21:15
BURAK ŞENTÜRK
Beşiktaş'a Fransız orta saha! Ön sözleşme teklif edildi

Beşiktaş'ta orta saha arayışları son sürat devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, aradığı ismi Almanya'da buldu.

Beşiktaş'a Fransız orta saha! Ön sözleşme teklif edildi

Todofichajes'in haberine göre; Beşiktaş, Wolfsburg ile sözleşmesi biten Fransız orta saha Josuha Guilavogui'yi kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'a Fransız orta saha! Ön sözleşme teklif edildi

Transferi bir an önce bitirmeyi amaçlayan Kara-Kartal, yıldız oyuncuya ön sözleşme teklifi yaptı.

Beşiktaş'a Fransız orta saha! Ön sözleşme teklif edildi

Oyunu çift yönlü oynayabilen Guilavogui, oyun kurma konusundaki kabiliyetiyle öne çıkıyor.

Beşiktaş'a Fransız orta saha! Ön sözleşme teklif edildi

Dinamo görevi gören yıldız futbolcu, top kapma becerisi ve oyun görüşüyle de dikkat çekiyor.

Beşiktaş'a Fransız orta saha! Ön sözleşme teklif edildi

Bu sezon 25 resmi maçta forma giyen Josuha Guilavogui 1 gol kaydetti. Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

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