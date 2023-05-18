Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz teklif! Menajerler önerdi

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz teklif! Menajerler önerdi

Son dakika spor haberi: Şenol Güneş’in talebi doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş’a menajerler aracılığıyla önerilen son isim Fransa’da Troyes forması giyen Rominigue Kouame oldu. Siyah-Beyazlı yetkililer, Malili oyuncunun transferi için teknik ekibin onayını bekliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 23:39
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz teklif! Menajerler önerdi

Gelecek sezon daha güçlü bir kadro ile mücadele etmek için kolları şimdiden sıvayan Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla transfer önerileri gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz teklif! Menajerler önerdi

Takvim'in haberine göre; Birçok ülkede transfer için özel araştırmalar yapan Kartal'a önerilen son ismin, Fransa Ligi'nde Troyes forması giyen 26 yaşındaki Rominigue Kouame olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz teklif! Menajerler önerdi

GÖZLER GÜNEŞ'IN ONAYINDA
Mali dışında Fildişi vatandaşlığı da bulunan Rominigue Kouame, merkez orta saha, ön libero ve ihtiyaca göre 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor. Kulübü ile 1 yıl daha kontratı bulunan futbolcu için teknik direktör Şenol Güneş'in onayı bekleniyor. Deneyimli hocanın onay vermesi halinde Kouame için Beşiktaşlı yetkililerin resmi girişimlere başlayacağı gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz teklif! Menajerler önerdi

DEĞERİ 5 MİLYON EURO
Güncel transfer piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Rominigue Kouame, Troyes formasıyla bu sezon 29 karşılaşmada 2414 dakika süre alırken, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a sürpriz teklif! Menajerler önerdi

Sol ayağını etkin bir şekilde kullanan ve yüksek top tekniğiyle dikkati çeken Kouame, futbol kariyerinde daha önce Lille, Cercle Brugge, Paris FC ve Bamako takımlarının formasını giymişti. Öte yandan Koume, Mali Milli Takımı'nda ise 10 kez forma giydi ve skor üretemedi.

DİĞER
Miray Daner ile Oğulcan Engin'in ayrılık sebebi ortaya çıktı! Meğer İlayda Alişan ile Oğulcan Engin... Şoke eden ihanet iddiası!
35’lik Sinem Kobal’ın çimlere uzanıp verdiği pozlar olay oldu! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşine yorum yağdı! “Hiç çocuk doğurmamış gibi...”
Bjelica'dan sistem açıklaması! "4'lü savunma..."
City'nin yıldızı F.Bahçe'ye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş Ceylan Giovanni Caprara'ya emanet!
Kartal'ın Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürdü!
19 MAYIS MESAJLARI RESİMLİ 2023 | 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
MEMURA KİRA YARDIMI Memura kira yardımı şartları neler?
TUS KONTENJAN AÇIKLAMASI SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kontenjan açıklaması
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus o anı anlattı! "Arda'yla aramızda..." Jesus o anı anlattı! "Arda'yla aramızda..." 00:10
Roma UEFA Avrupa Ligi'nde finalde! Roma UEFA Avrupa Ligi'nde finalde! 00:02
Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? 23:43
Kartal'a sürpriz teklif! Menajerler önerdi Kartal'a sürpriz teklif! Menajerler önerdi 23:36
Jorge Jesus'tan şampiyonluk sözleri! Jorge Jesus'tan şampiyonluk sözleri! 22:45
Bjelica'dan sistem açıklaması! "4'lü savunma..." Bjelica'dan sistem açıklaması! "4'lü savunma..." 22:44
Daha Eski
İrfan Can Eğribayat'tan transfer açıklaması! İrfan Can Eğribayat'tan transfer açıklaması! 22:34
Michy Batshuayi: Taraftarın gücünü hissettik Michy Batshuayi: Taraftarın gücünü hissettik 22:34
Marc Bartra: F.Bahçe'yi yenebilirdik! Marc Bartra: F.Bahçe'yi yenebilirdik! 22:29
Enner Valencia, Alex’i yakaladı! Enner Valencia, Alex’i yakaladı! 22:17
F.Bahçe tribünleri Rossi'yi ıslıkladı! F.Bahçe tribünleri Rossi'yi ıslıkladı! 22:09
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:01