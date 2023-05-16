Beşiktaş'ta kritik toplantı! 4 futbolcu...

Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş ile yöneticiler, hafta sonu oynanacak Adana Demir maçının ardından bir araya gelerek, takımda çok şans bulamayan oyuncuların durumunu görüşecek.
Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş ile yöneticiler, hafta sonu oynanacak Adana Demir maçının ardından bir araya gelerek, takımda çok şans bulamayan oyuncuların durumunu görüşecek.
Hürriyet'in haberine göre; toplantıda ilk olarak 4 futbolcu ele alınacak. İşte o isimler...
UMUT MERAŞ: 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2024'te bitecek. Ancak Masuaku'nun performansı sonrası bulduğu şanslar azalan Umut'un bonservisi ile gönderilmesi ya da kiralanması gündemde yer alıyor.
ATIBA HUTCHINSON: 10 yıldır Beşiktaş'ta forma giyen 40 yaşındaki Kanadalı futbolcu yeni sezon planlarında yer almıyor. Atiba'nın teknik ekipte yer alma ihtimali de düşük gözüküyor.
WELINTON: Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın "Sağ ayaklı bir stoper alacağız" açıklaması sonrası Sambacı'ya yeni kontrat önerilmesi beklenmezken son karar yönetim-Şenol Güneş zirvesinde verilecek
ALEXANDRU MAXIM: Ligden çekilen Gaziantep'ten kiralanan Rumen oyuncu için kulübünün 2.5 milyon Euro bonservis istemesi kalma ihtimalini düşürüyor.