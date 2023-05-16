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Beşiktaş'ta kritik toplantı! 4 futbolcu...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Son haftalarda yükselen bir grafik sergileyen Beşiktaş'ta 4 futbolcunun geleceği belli oluyor. Siyah-beyazlı yönetim ve teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile oynanacak karşılaşmanın ardından 4 ismin takımda kalıp kalmayacağına karar verecek. İşte o futbolcular... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 13:44
Beşiktaş'ta kritik toplantı! 4 futbolcu...

Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş ile yöneticiler, hafta sonu oynanacak Adana Demir maçının ardından bir araya gelerek, takımda çok şans bulamayan oyuncuların durumunu görüşecek.

Beşiktaş'ta kritik toplantı! 4 futbolcu...

Hürriyet'in haberine göre; toplantıda ilk olarak 4 futbolcu ele alınacak. İşte o isimler...

Beşiktaş'ta kritik toplantı! 4 futbolcu...

UMUT MERAŞ: 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2024'te bitecek. Ancak Masuaku'nun performansı sonrası bulduğu şanslar azalan Umut'un bonservisi ile gönderilmesi ya da kiralanması gündemde yer alıyor.

Beşiktaş'ta kritik toplantı! 4 futbolcu...

ATIBA HUTCHINSON: 10 yıldır Beşiktaş'ta forma giyen 40 yaşındaki Kanadalı futbolcu yeni sezon planlarında yer almıyor. Atiba'nın teknik ekipte yer alma ihtimali de düşük gözüküyor.

Beşiktaş'ta kritik toplantı! 4 futbolcu...

WELINTON: Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın "Sağ ayaklı bir stoper alacağız" açıklaması sonrası Sambacı'ya yeni kontrat önerilmesi beklenmezken son karar yönetim-Şenol Güneş zirvesinde verilecek

Beşiktaş'ta kritik toplantı! 4 futbolcu...

ALEXANDRU MAXIM: Ligden çekilen Gaziantep'ten kiralanan Rumen oyuncu için kulübünün 2.5 milyon Euro bonservis istemesi kalma ihtimalini düşürüyor.

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