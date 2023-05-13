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Üçü bir yerde Rojas

Siyah-beyazlılar; hem on numara hem de sağ ve sol kanat oynayan 27 yaşındaki Paraguaylı Matias Rojas için menajeriyle görüşecek!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Üçü bir yerde Rojas
Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Beşiktaş yönetimi, bir mevkii için aldığı oyuncunun farklı bölgelerde de oynayabilme özelliği olmasına özen gösteriyor. Bir çok mevki için birçok alternatif ismi değerlendiren siyah-BBeyazlılar, son olarak Arjantin'de Racing Club forması giyen Matias Rojas'ı takibe aldı. Edinilen habere göre, Asıl mevkii 10 numara olan ancak bu pozisyonunun dışında sağ açık ve sol açıkta da oynayabilen Paraguaylı futbolcuyu Beşiktaşlı yetkililer, oyuncunun menajeriyle görüşme kararı aldı. Sözleşmesi sezon sonu itibarıyla bitecek olan yıldız futbolcu Matias Rojas bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkarken, 8 gol attı 1 de asist yaptı. 27 yaşındaki oyuncu daha önce kariyerinde Defansa, Lanus ve Cerro Porteno takımlarında oynadı.
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