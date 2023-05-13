TFF Tahkim Kurulu cezaları onadı

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'a verilen para ve siyah-beyazlıların bir diğer asbaşkanı Serhan Çetinsaya'nın hak mahrumiyeti +para cezalarını onadı. Kararda; "Emre Kocadağ'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle verilen 52 bin TL + 200 bin TL, Serhan Çetinsaya'ya da sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 52 bin TL para cezası onanmıştır" denildi.
TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'a verilen para ve siyah-beyazlıların bir diğer asbaşkanı Serhan Çetinsaya'nın hak mahrumiyeti +para cezalarını onadı. Kararda; "Emre Kocadağ'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle verilen 52 bin TL + 200 bin TL, Serhan Çetinsaya'ya da sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 52 bin TL para cezası onanmıştır" denildi.