Ousou’dan itiraf

Slavia Prag'da forma giyen İsveçli stoper Aiham Ousou'dan sürpriz bir Beşiktaş itirafı geldi. 23 yaşındaki savunmacı ara transfer döneminde siyah beyazlı takımın kendisini istediğini söyledi. "Görüşmeler olumluydu ancak her şey yolunda gitmedi. İlerde neler olacağını ise kimse bilemez" dedi. 1.86 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 2 milyon euro civarında.
Slavia Prag'da forma giyen İsveçli stoper Aiham Ousou'dan sürpriz bir Beşiktaş itirafı geldi. 23 yaşındaki savunmacı ara transfer döneminde siyah beyazlı takımın kendisini istediğini söyledi. "Görüşmeler olumluydu ancak her şey yolunda gitmedi. İlerde neler olacağını ise kimse bilemez" dedi. 1.86 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 2 milyon euro civarında.