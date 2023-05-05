Calvo’dan yeşil ışık

Siyah-beyazlıların stoper listesindeki adaylardan biri olan Francisco Calvo, Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiği yönünde haberler çıkması üzerine açıklama yaptı. Teletica Deportes'e konuşan Konyaspor'un Kosta Rikalı stoperi, "Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğine yönelik haberlerin çıkması beni mutlu ediyor. Eğer teklif gelirse, menajerimle bunu analiz ederim" açıklamasını yaptı. Konyaspor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki tecrübeli stoper, bu sezon 33 kez Konyaspor formasını terletip, 4 de gol attı.