Haberler Beşiktaş Calvo’dan yeşil ışık

Calvo’dan yeşil ışık

Konyaspor’un Kosta Rikalı stoperi “Beşiktaş’ın ilgisinin olduğu haberleri, beni mutlu etti” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Calvo’dan yeşil ışık

Siyah-beyazlıların stoper listesindeki adaylardan biri olan Francisco Calvo, Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiği yönünde haberler çıkması üzerine açıklama yaptı. Teletica Deportes'e konuşan Konyaspor'un Kosta Rikalı stoperi, "Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğine yönelik haberlerin çıkması beni mutlu ediyor. Eğer teklif gelirse, menajerimle bunu analiz ederim" açıklamasını yaptı. Konyaspor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki tecrübeli stoper, bu sezon 33 kez Konyaspor formasını terletip, 4 de gol attı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray’da Sacha Boey gidiyor yerine dünya yıldızı geliyor! Erden Timur Süper Lig’de yılın transferini yapacak…
Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal'a bakın! Liseli aşıklar gibi...
Kartal Redmond'un alternatifini buldu!
Galatasaray'da Özbek'ten özel prim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal Redmond'un alternatifini buldu!
Beşiktaş'tan iç transfer harekatı! Üç yıldızla 2 yıl daha
DSİ kura çekilişi asil ve yedekler isim listesi!
Kış geri döndü, montları giyin! 5 Mayıs hava durumu
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
90+ Başakşehir 90+ Başakşehir 00:54
En özel ödüller En özel ödüller 00:52
Napoli şampiyon Napoli şampiyon 00:51
Avantaj Eczacı’da Avantaj Eczacı’da 00:48
Haaland şov Haaland şov 00:47
Erdem Can’a koçlardan destek Erdem Can’a koçlardan destek 00:46
Daha Eski
Boston fark attı Boston fark attı 00:45
Enes Ünal rekor kırdı Enes Ünal rekor kırdı 00:44
Stefan Kuntz’la devam Stefan Kuntz’la devam 00:41
"Adalet istiyoruz" "Adalet istiyoruz" 00:40
Başakşehir son dakikada kazandı! Başakşehir son dakikada kazandı! 00:38
Galibiyet uzatmada geldi! İşte maçın tek golü Galibiyet uzatmada geldi! İşte maçın tek golü 00:38