Beşiktaş'tan transfer açıklaması: Gedson, Maxim ve Redmond...

Fernandes'in bir yıl daha takımda kalmasını istediklerini vurgulayan Kazancı, "20 milyon euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. Bonservisinin yarısı bizde, yarısı Benfica'da. Bonservisi gelirinim yarısını Benfica alacak. O nedenle beklentimiz yüksek." ifadelerini kullandı.