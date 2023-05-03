Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan transfer açıklaması: Gedson, Maxim ve Redmond...

Beşiktaş'tan transfer açıklaması: Gedson, Maxim ve Redmond...

Son dakika Beşiktaş haberleri… Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazancı, Gedson Fernandes, Alexandru Maxim ve Nathan Redmond'ın geleceği ile ilgili de konuştu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 16:32
Beşiktaş'tan transfer açıklaması: Gedson, Maxim ve Redmond...

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlı kulübün gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'tan transfer açıklaması: Gedson, Maxim ve Redmond...

Kazancı, performansıyla Galatasaray derbisine damgasını vuran Gedson Fernandes'e henüz resmi bir teklif gelmediğini belirtti.

Beşiktaş'tan transfer açıklaması: Gedson, Maxim ve Redmond...

Fernandes'in bir yıl daha takımda kalmasını istediklerini vurgulayan Kazancı, "20 milyon euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. Bonservisinin yarısı bizde, yarısı Benfica'da. Bonservisi gelirinim yarısını Benfica alacak. O nedenle beklentimiz yüksek." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan transfer açıklaması: Gedson, Maxim ve Redmond...

Ceyhun Kazancı, devre arasında Gaziantep FK'dan kiralanan Alexandru Maxim'in akıbeti için de şunları söyledi:

Beşiktaş'tan transfer açıklaması: Gedson, Maxim ve Redmond...

"Alexandru Maxim için Gaziantep 2,5 milyon euro istedi. Tekrar görüşmedik."

Beşiktaş'tan transfer açıklaması: Gedson, Maxim ve Redmond...

"Sezon sonu Şenol Güneş'in raporuna göre karar vereceğiz. Fakat bu şartlarda bonservisini almayı düşünmeyiz."

Beşiktaş'tan transfer açıklaması: Gedson, Maxim ve Redmond...

Ceyhun Kazancı, Nathan Redmond'ın takımda kalma ihtimalini yüzde 50 olarak yorumladı.

Beşiktaş'tan transfer açıklaması: Gedson, Maxim ve Redmond...

İngiliz futbolcunun kararını henüz vermediğini dile getiren Kazancı, "Ailesi ile görüşecek. Eşinin doğum yapacak olması nedeniyle İngiltere'ye dönebilir." diye ekledi.

DİĞER
Bir yıl dolmadan boşanma kararı alan Demet Özdemir'in yüzü gülüyor! Çimlerin üzerinde güzelliğiyle büyüledi!
Songül Karlı göğsünü gere gere paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Bambaşka biri olan Songül Karlı'yı görenler: "Petek Dinçöz mü o?"
F.Bahçe'de yaprak dökümü! Ayrılık ve transfer...
Depremzede 20 çocuk yıldızlarla buluştu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Weghorst'a şok haber!
Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor! Yeni rotası İngiltere...
TRT Tabii ücreti, üyelik ekranı!
MEB 45 bin atama kontenjan, branş ve taban puanları listesi
MSÜ ADP nedir, nasıl belirlenir, ne işe yarar?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor'da Kayserispor mesaisi devam etti Konyaspor'da Kayserispor mesaisi devam etti 16:40
Beşiktaş'tan Gedson, Maxim ve Redmond açıklaması Beşiktaş'tan Gedson, Maxim ve Redmond açıklaması 16:31
İspanyollardan Türk Telekom'a çirkin hareket! Final öncesi... İspanyollardan Türk Telekom'a çirkin hareket! Final öncesi... 16:25
Depremzede 20 çocuk yıldızlarla buluştu | CANLI Depremzede 20 çocuk yıldızlarla buluştu | CANLI 16:25
Weghorst'a şok haber! Weghorst'a şok haber! 15:56
Trabzonspor camiasının acı günü Trabzonspor camiasının acı günü 15:54
Daha Eski
Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor! Yeni rotası İngiltere... Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor! Yeni rotası İngiltere... 15:44
Olimpiyat ikinciliği bulunan Amos'a 3 yıl men cezası Olimpiyat ikinciliği bulunan Amos'a 3 yıl men cezası 15:43
Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı saat kaçta? 15:31
Başakşehir - Ankaragücü maçı saat kaçta? Başakşehir - Ankaragücü maçı saat kaçta? 15:18
Emre Çolak İspanya'dan ayrıldı! Emre Çolak İspanya'dan ayrıldı! 15:07
Sivasspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Sivasspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 14:58