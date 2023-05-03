Beşiktaş'tan transfer açıklaması: Gedson, Maxim ve Redmond...

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlı kulübün gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlı kulübün gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kazancı, performansıyla Galatasaray derbisine damgasını vuran Gedson Fernandes'e henüz resmi bir teklif gelmediğini belirtti.
Fernandes'in bir yıl daha takımda kalmasını istediklerini vurgulayan Kazancı, "20 milyon euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. Bonservisinin yarısı bizde, yarısı Benfica'da. Bonservisi gelirinim yarısını Benfica alacak. O nedenle beklentimiz yüksek." ifadelerini kullandı.
Ceyhun Kazancı, devre arasında Gaziantep FK'dan kiralanan Alexandru Maxim'in akıbeti için de şunları söyledi:
"Alexandru Maxim için Gaziantep 2,5 milyon euro istedi. Tekrar görüşmedik."
"Sezon sonu Şenol Güneş'in raporuna göre karar vereceğiz. Fakat bu şartlarda bonservisini almayı düşünmeyiz."
Ceyhun Kazancı, Nathan Redmond'ın takımda kalma ihtimalini yüzde 50 olarak yorumladı.
İngiliz futbolcunun kararını henüz vermediğini dile getiren Kazancı, "Ailesi ile görüşecek. Eşinin doğum yapacak olması nedeniyle İngiltere'ye dönebilir." diye ekledi.