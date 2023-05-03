Beşiktaş'ta orta sahaya yeni aday!

Spor Toto Süper Lig'de 65 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de 65 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Orta sahada Gedson Fernandes, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic ve Atiba Hutchinson'ı barındıran siyah-beyazlılar, bu bölgeyi daha da güçlendirmek istiyor.
Kartal, orta saha arayışlarını sürdürürken yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.
beIN Sports'un haberine göre, siyah-beyazlı kulüp, Rusya'nın Zenit takımında forma giyen Wilmar Barrios ile ilgileniyor.
Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki Barrios'un transferine öncelik verdiği belirtildi.
Rus ekibine Şubat 2019'da transfer olan Barrios 145 maçta 3 gol atıp, 4 asist yaptı.
Bu sezon 26 maçta 1 gol, 2 asist yapan Barrios'un Zenit ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Wilmar Barrios'un güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.