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Beşiktaş'ta orta sahaya yeni aday!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde rotasını Rusya'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, Rusya'nın Zenit takımında forma giyen 29 yaşındaki Wilmar Barrios'u listeye aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 14:47
Beşiktaş'ta orta sahaya yeni aday!

Spor Toto Süper Lig'de 65 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Beşiktaş'ta orta sahaya yeni aday!

Orta sahada Gedson Fernandes, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic ve Atiba Hutchinson'ı barındıran siyah-beyazlılar, bu bölgeyi daha da güçlendirmek istiyor.

Beşiktaş'ta orta sahaya yeni aday!

Kartal, orta saha arayışlarını sürdürürken yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

Beşiktaş'ta orta sahaya yeni aday!

beIN Sports'un haberine göre, siyah-beyazlı kulüp, Rusya'nın Zenit takımında forma giyen Wilmar Barrios ile ilgileniyor.

Beşiktaş'ta orta sahaya yeni aday!

Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki Barrios'un transferine öncelik verdiği belirtildi.

Beşiktaş'ta orta sahaya yeni aday!

Rus ekibine Şubat 2019'da transfer olan Barrios 145 maçta 3 gol atıp, 4 asist yaptı.

Beşiktaş'ta orta sahaya yeni aday!

Bu sezon 26 maçta 1 gol, 2 asist yapan Barrios'un Zenit ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Beşiktaş'ta orta sahaya yeni aday!

Wilmar Barrios'un güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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