Nihat Kahveci Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

BEŞİKTAŞ HAK EDEREK KAZANDI

"Futboldan anlayan herkesin Beşiktaş hak ederek kazandı diyebileceği bir maç izledik. Maçtan önce bu maçta 1-0 öne geçmek Galatasaray veya Beşiktaş adına önemli değil dedik, geri dönüşler izledik daha önce demiştik öyle de oldu.