Nihat Kahveci Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta konuk ettiği rakibini 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar kaydetti.
Galatasaray'ın tek golüyse Mauro Icardi'den geldi.
A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Nihat Kahveci, Beşiktaş - Galatasaray derbisini TRT Spor ekranlarında değerlendirdi. İşte Kahveci'nin derbi yorumları...
BEŞİKTAŞ HAK EDEREK KAZANDI
"Futboldan anlayan herkesin Beşiktaş hak ederek kazandı diyebileceği bir maç izledik. Maçtan önce bu maçta 1-0 öne geçmek Galatasaray veya Beşiktaş adına önemli değil dedik, geri dönüşler izledik daha önce demiştik öyle de oldu.
Beşiktaş kötü başladı, Galatasaray daha baskılı başladı maça. Pas trafiğiyle Oliviera'nın akıl dolu pasıyla Rashica iyi indirdi ve Icardi maçta belki de ilk defa dokunduğu topla golü attı.
Golden sonra Beşiktaş seyirciyle beraber dinamik orta saha çalışmaya başladı ve hakimiyeti aldılar. Beşiktaş istediği pozsiyonu buldu Cenk'le ama gol bulamadı.
Galatasaray'ın aleyhine atılan kornerlerde çok gol yiyordu zaten ve Saiss ile beraberliği buldular.
Sonrasında Beşiktaş üst üste Aboubakar'la Cenk'le pozisyonlar buldu. Sonra Amir'in baskısıyla gol de gelince Beşiktaş sahada istediğini yapmaya başladı"
ŞENOL HOCA SİYAH GİYDİĞİ ZAMAN OYUNA DAHA FAZLA GİRİYOR
Şenol hoca siyah giydiği zaman oyunun içine daha fazla giriyor ve daha konsantre oluyor. Fenerbahçe maçında da simsiyah giyindi, bugün de öyle oldu.
Son saniyede Gedson ve Aboubakar'ı oyundan alarak alkışlatmayı da unutmadı Şenol hoca. Tecrübe burada kazandı diyebiliriz.
MERTENS NEREDEYSE SAHADA YOK
Galatasaray'da beklenti altında kalan çok oyuncu vardı diyebiliriz. Rashica asist yaptı ama onun dışında yok, Icardi gol dışında yok. Kerem çabaladı ama dağınıktı. Mertens neredeyse sahada yok. Oliveira en kritik anda hatayı yaptı.
Adekugbe bu maçtan sonra artık 11'de oynar mı bilemiyorum. Bence seyirci tarafından da bir oyuncu neden oynuyor bu kadar deniyorsa onun faydalı olma şansı da kalmıyor.
Beşiktaş inanılmaz iki derbi oynadı, şampiyon olamasalar da taraftarın gönlünde Beşiktaş zaten şampiyon. Maça giderken bile taraftar özgüvenle gitti stada."