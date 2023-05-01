Haberler Beşiktaş Nihat Kahveci Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

Nihat Kahveci Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, sahasında konuk ettiği GalatasaraySaiss, Hadziahmetovic ve Aboubakar'ın golleriyle 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Nihat Kahveci, Beşiktaş - Galatasaray derbisini flaş ifadelerle değerlendirdi. İşte Kahveci'nin Beşiktaş - Galatasaray maçı yorumları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 09:37
Nihat Kahveci Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

Galatasaray'ın tek golüyse Mauro Icardi'den geldi.

Nihat Kahveci Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Nihat Kahveci, Beşiktaş - Galatasaray derbisini TRT Spor ekranlarında değerlendirdi. İşte Kahveci'nin derbi yorumları...

Nihat Kahveci Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

BEŞİKTAŞ HAK EDEREK KAZANDI

"Futboldan anlayan herkesin Beşiktaş hak ederek kazandı diyebileceği bir maç izledik. Maçtan önce bu maçta 1-0 öne geçmek Galatasaray veya Beşiktaş adına önemli değil dedik, geri dönüşler izledik daha önce demiştik öyle de oldu.

Nihat Kahveci Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

Beşiktaş kötü başladı, Galatasaray daha baskılı başladı maça. Pas trafiğiyle Oliviera'nın akıl dolu pasıyla Rashica iyi indirdi ve Icardi maçta belki de ilk defa dokunduğu topla golü attı.

Nihat Kahveci Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

Golden sonra Beşiktaş seyirciyle beraber dinamik orta saha çalışmaya başladı ve hakimiyeti aldılar. Beşiktaş istediği pozsiyonu buldu Cenk'le ama gol bulamadı.

Nihat Kahveci Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

Galatasaray'ın aleyhine atılan kornerlerde çok gol yiyordu zaten ve Saiss ile beraberliği buldular.

Nihat Kahveci Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

Sonrasında Beşiktaş üst üste Aboubakar'la Cenk'le pozisyonlar buldu. Sonra Amir'in baskısıyla gol de gelince Beşiktaş sahada istediğini yapmaya başladı"

Nihat Kahveci Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

ŞENOL HOCA SİYAH GİYDİĞİ ZAMAN OYUNA DAHA FAZLA GİRİYOR

Şenol hoca siyah giydiği zaman oyunun içine daha fazla giriyor ve daha konsantre oluyor. Fenerbahçe maçında da simsiyah giyindi, bugün de öyle oldu.

Nihat Kahveci Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

Son saniyede Gedson ve Aboubakar'ı oyundan alarak alkışlatmayı da unutmadı Şenol hoca. Tecrübe burada kazandı diyebiliriz.

Nihat Kahveci Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

MERTENS NEREDEYSE SAHADA YOK

Galatasaray'da beklenti altında kalan çok oyuncu vardı diyebiliriz. Rashica asist yaptı ama onun dışında yok, Icardi gol dışında yok. Kerem çabaladı ama dağınıktı. Mertens neredeyse sahada yok. Oliveira en kritik anda hatayı yaptı.

Nihat Kahveci Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

Adekugbe bu maçtan sonra artık 11'de oynar mı bilemiyorum. Bence seyirci tarafından da bir oyuncu neden oynuyor bu kadar deniyorsa onun faydalı olma şansı da kalmıyor.

Nihat Kahveci Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

Beşiktaş inanılmaz iki derbi oynadı, şampiyon olamasalar da taraftarın gönlünde Beşiktaş zaten şampiyon. Maça giderken bile taraftar özgüvenle gitti stada."

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Galatasaray taraftarlarını çılgına çevirdi! Beşiktaş’tan Galatasaray’a olay gönderme: Dev derbi sonrası sosyal medya ayağa kalktı…
7 yıllık evliliğin akıbeti belli oldu! Neslihan Atagül’den ters köşe! “Ruh sağlığı yerinde değil” Kadir Doğulu'nun 'imam nikahı' iddiası...
G.Saray'a transfer şoku! İngilizler...
Toroğlu'dan derbi yorumu: Okan Buruk'a yazar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ateş'ten Buruk'a eleştiri: Neden zamanında oyuna almadın?
Beşiktaş G.Saray'dan ikili averajı devraldı!
1 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? 1 Mayıs'ta kargolar açık mı?
30. Dönem POMEM başvuru ekranı 2023
1 Mayıs mesajları, sözleri
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leicester City - Everton maçı saat kaçta? Leicester City - Everton maçı saat kaçta? 09:48
Yıldız isme sert eleştiri! "Neredeyse sahada yoktu" Yıldız isme sert eleştiri! "Neredeyse sahada yoktu" 09:36
G.Saray bu sezon bir ilki yaşadı! G.Saray bu sezon bir ilki yaşadı! 09:24
Beşiktaş G.Saray'dan ikili averajı devraldı! Beşiktaş G.Saray'dan ikili averajı devraldı! 09:00
Maç sonu çarpıcı sözler: Bu sezon hiçbir maçta... Maç sonu çarpıcı sözler: Bu sezon hiçbir maçta... 08:43
Kartal'dan çifte paylaşım Kartal'dan çifte paylaşım 00:17
Daha Eski
A. Madrid deplasmanda gol oldu yağdı! A. Madrid deplasmanda gol oldu yağdı! 00:08
Cengiz attı Marsilya kazandı! Cengiz attı Marsilya kazandı! 00:08
Juventus'a Bologna engeli! Juventus'a Bologna engeli! 00:08
F.Bahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek F.Bahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek 23:59
Bir talibi daha çıktı! Teklif... Bir talibi daha çıktı! Teklif... 23:59
F.Bahçe'de Valencia'dan mesaj! F.Bahçe'de Valencia'dan mesaj! 23:59