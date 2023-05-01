Beşiktaş Galatasaray maçında Torreira - Aboubakar pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

BÜYÜK BASKI ALTINDA ÇIKTIĞI DERBİYİ iYi YÖNETTİ

· Belki de kendisine daha tebligat yapılmadan bu maça atanacağı basına sızdırıldı. Akabinde yaşanan tartışma ortamı ve hatta 'değiştirin' talebi ile oluşan gölgeler eşliğinde bu maça nasıl bir psikoloji ile hazırlandığını, ancak yaşayan bilir. Bir de kulüp başkanlarının TFF'ye çıkarma yapmaları üstüne tuz biber oldu.