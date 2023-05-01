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Beşiktaş Galatasaray maçında Torreira - Aboubakar pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. FIFA kokartlı eski hakem Fırat Aydınus, Beşiktaş - Galatasaray maçıyla ilgili flaş ifadeler kullandı. Aydınus, Aboubakar ile Torreira arasında Beşiktaş ceza sahasında yaşanan pozisyonu da değerlendirdi. İşte Fırat Aydınus'un Beşiktaş - Galatasaray maçı yorumları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 10:41
Beşiktaş Galatasaray maçında Torreira - Aboubakar pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

FIRAT AYDINUS: BEŞİKTAŞ KAZANINCA ŞAMPİYONLUK YARIŞI ARTIK ÜÇ ORTAKLI OLDU

Özellikle ikinci yarısında bir saniye bile gözümüzü kırpmadığımız zevkli ve mücadele düzeyi yüksek bir derbi maç izledik.

Beşiktaş Galatasaray maçında Torreira - Aboubakar pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı, öncelikle ikincilik olmak üzere 'şampiyonluk neden olmasın' düşüncesiyle çıktı Galatasaray karşısına. Galatasaray ise yenilmediği ve özellikle de 3 puan aldığı takdirde şampiyonluk yarışının en önemli virajını dönecekti. İki takım da beklenen kadrolarla sahaya çıktı.

Beşiktaş Galatasaray maçında Torreira - Aboubakar pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

BENZER TAKTİKLERLE OYNADILAR

Birbirlerine benzer taktiklerle oynayan iki takımın maçında özellikle orta sahada sert mücadeleler izledik ilk yarıda. İlk 20 dakikada Galatasaray, Beşiktaş'ın kanat oyuncularını çıkarmayıp geriye doğru iten bir oyun ortaya koydu. 20. dakikaya kadan gol pozisyonu olmayan maçın ilk tehlikeli pozisyonunda da golü buldular.

Beşiktaş Galatasaray maçında Torreira - Aboubakar pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

ICARDI HATAYI AFFETMEDi

Oliveira'nın şık pasında Masuaku'dan sıyrılan Rashica ortaladı, Colley hamle yapmakta gecikince İcardi bir anda öne doğru deplase olup tam bir golcü vuruşuyla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş Galatasaray maçında Torreira - Aboubakar pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

Bu dakikadan sonra Beşiktaş daha baskılı oynadı ve bu kez rakibin kanatlarını çıkarmayıp geriye iten takım oldu. İlk gol pozisyonunu 30. dakikada Cenk ile bulan Beşiktaş'ın, 35. dakikada attığı golde 1.91'lik Colley'in 1.66'lık Torreira ile eşleşmesi ve Saiss'in kafayla fileleri havalandırması maçın en ilginç enstantanesi oldu.

Beşiktaş Galatasaray maçında Torreira - Aboubakar pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

Saiss-Oliveira eşleşmesi de garipti. Gedson'un ikili mücadelelerde yıldızlaştığı ilk yarıda Beşiktaş 6 şutun 1'inde isabet sağlarken, Galatasaray tek şutunda golü buldu.

Beşiktaş Galatasaray maçında Torreira - Aboubakar pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

İKİNCİ YARI MAÇ DEĞİŞTİ

İkinci yarı, gol pozisyonlarının artmasıyla maçın çehresi değişti. Özellikle Beşiktaş çok farklı bir görüntüdeydi bu devrede. Aboubakar ile 2, Cenk ile 1 kez yakalanan pozisyonlar golün habercisiydi. Kısmen Muslera'nın ama daha çok Oliveira'nın çevre kontrolü zafiyetinden topu çalan Amir Beşiktaş'ın ikinci golünü attı.

Beşiktaş Galatasaray maçında Torreira - Aboubakar pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

KARŞILIKLI HAMLELER

Bu golden sonra Okan Buruk üç değişiklik yaparak Galatasaray'ın reaksiyon göstermesini sağladı ve oyunda tutmayı başardı. Şenol Güneş buna iki değişikliklikle cevap verdi.

Beşiktaş Galatasaray maçında Torreira - Aboubakar pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

Galatasaray'ın beraberlik golü için yüklendiği, heyecan dozajının tavan yaptığı dakikalarda Vincent Aboubakar, kendine has bir gol atarak Beşiktaş'ı rahatlattı. Özellikle ikinci yarısında bir saniye bile gözümüzü kaçırmadığımız, mücadelesi seviyesi yüksek, zevkli bir maç izledik.

Beşiktaş Galatasaray maçında Torreira - Aboubakar pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

MERTENS YİNE KÖTÜYDÜ

Sahanın yıldızı Gedson'du. Galatasaray'da Mertens'in performansı, geçen iki maçta olduğu gibi çok düşüktü. Beşiktaş bu derbiden aldığı üç puanla şampiyonluk yarışında kartların tekrar karılıp dağıtılmasını sağladı. Artık zirve yarışının üç ortaklı olduğunu söylemek pekalâ mümkün.

Beşiktaş Galatasaray maçında Torreira - Aboubakar pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

BÜYÜK BASKI ALTINDA ÇIKTIĞI DERBİYİ iYi YÖNETTİ

· Belki de kendisine daha tebligat yapılmadan bu maça atanacağı basına sızdırıldı. Akabinde yaşanan tartışma ortamı ve hatta 'değiştirin' talebi ile oluşan gölgeler eşliğinde bu maça nasıl bir psikoloji ile hazırlandığını, ancak yaşayan bilir. Bir de kulüp başkanlarının TFF'ye çıkarma yapmaları üstüne tuz biber oldu.

Beşiktaş Galatasaray maçında Torreira - Aboubakar pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

BU SEZON 17. MAÇINA ÇIKTI

· Süper Lig'de toplam 78 maç yöneten Ali Şansalan bu sezon 17. müsabakasına çıktı. 17 maçın 5'i Beşiktaş, 4'ü Galatasaray'ındı. Bu derbiye verilir miydi verilmez miydi tartışıldı çünkü Beşiktaş-Karagümrük maçında Gedson'un davranışına kayıtsız kalması; Galatasaray-Adana Demir karşılaşmasında Emre Akbaba ile Mertens ve Adekugbe'nin pozisyonlarını çözememesi; Karagümrük-Ümraniye maçında 3 penaltının 2'sini VAR'dan vermiş olması soru işaretleri doğuruyordu.

Beşiktaş Galatasaray maçında Torreira - Aboubakar pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

ERKEN SARI GÖSTERMEME TAKTiĞi

· Dünkü maça 'erken sarı kart göstermeme' taktiği ile başladı Ali Şansalan. İlk yarıyı genelde uyarılarla geçirdi. İkinci devrede 65 ile 75. dakikalar arasında üst üste sarı kartlar gösterdi.

Beşiktaş Galatasaray maçında Torreira - Aboubakar pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

75'ten sonra ise gösterilmesi gereken sarıları göstermedi. Maçın genelinde sarı kart disiplininde tutarsız ve dengesiz olsa da sonucu etkileyecek bir hatası yoktu. Maç öncesi ismi üzerinde oluşturulan polemiklere rağmen iyi bir yönetim gösterdi.

Beşiktaş Galatasaray maçında Torreira - Aboubakar pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

PENALTI BEKLENEN POZiSYONLAR

· Lucas Torreira-Vincent Aboubakar pozisyonunda Galatasaraylı futbolcunun müdahalesi penaltı verilmesi için yeterli değildi. Devam kararı doğru.

Beşiktaş Galatasaray maçında Torreira - Aboubakar pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

· Salih Uçan - Mauro Icardi mücadelesinde de Beşiktaşlı oyuncunun topa müdahalesi vardı. Dolayısıyla burada da hakemin devam kararı doğru.

Beşiktaş Galatasaray maçında Torreira - Aboubakar pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

· Sergio Oliveira'nın Galatasaray ceza alanında topa elle dokunduğu iddia edilen pozisyonla ilgili yorum yapmak yanlış olur çünkü televizyonda gördüğümüz açıların hiçbirinde pozisyon net olarak görülmüyor. Topun ele gelip gelmediğini tespit etmemiz mümkün değil. Hakemin kararına saygı duymamız gerekiyor.

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