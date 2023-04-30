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Beşiktaş'tan açıklama! Rakip sahaya çıkamıyor

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Play-Off 1. Tur’daki rakipleri 1207 Antalyaspor Kadın FK’nın rövanş maçına çıkmama kararıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 09:52
Beşiktaş'tan açıklama! Rakip sahaya çıkamıyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Play-Off 1. Tur'daki rakibimiz 1207 Antalyaspor Kadın FK'nın rövanş maçına çıkmama kararı alması ile ilgili olarak açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Öncelikle, 1207 Antalyaspor Kadın FK'yı play-off 1. Tur ilk maçında sergiledikleri başarılı performans nedeniyle tebrik ederiz. Rakibimizin rövanş maçına çıkabilmesini ve futbolseverlerin ilk maçta olduğu gibi güzel bir futbol seyredebilmelerini temenni ederdik.

Müsabakalara çıkmayan kulüplerin bu duruma düşme sebebi ne yazık ki ülkemizde kadın futbolunun gelişiminden başlıca sorumlu kurum olan Türkiye Futbol Federasyonu'dur.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kadın futboluna gereken önemi vermediğini, gelişigüzel kararlarla günü kurtarmaya çalıştığını üzülerek takip etmekteyiz.

Ligimizin marka değerine zarar veren bu tür davranışların önüne geçmek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun öncelikli görevi olmalıdır.

Ülkeler sıralamasında 63. durumda bulunan kadın futbolunun marka değerini artırmak ve ekonomisini büyütmek, sadece bizim değil, başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere tüm kulüplerin ortak amacı ve görevidir.

Ülkemizde kadın futbolunun gelişimi için geçmişten bu yana çok önemli çalışmalar yürüttük. Kadın futbolunu geniş kitlelere yaymak, sponsorların ve yayın kuruluşlarının ilgisini bu alana çekebilmek amacıyla maliyete aldırış etmeden müsabakalarımızı Vodafone Park'ta oynadık. Ezeli rakiplerimizin kadın futbol takımlarının alt liglerde yer almadan direkt olarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne alınmalarını kadın futbolunun marka değerine verdiğimiz önem doğrultusunda arzu etmememize rağmen kabul ettik.

Kadın futbolunun Avrupa'daki örneklerinde olduğu gibi yarı profesyonel bir yapıya kavuşturulması artık elzemdir. Bu doğrultuda kadın futbolu ivedilikle amatör statüden çıkarılmalı, başlı başına bir departman haline getirilerek yetkili bir yönetici tarafından yönetilmelidir.

Beşiktaş JK olarak; ülkemizde kadın futbolunun gelişimi için bugüne kadar öncü bir rol üstlendiğimiz için bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettik, gelecekte de bu sorumluluğu taşımaya devam edeceğiz.

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