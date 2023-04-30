Haberler Galatasaray Derbi öncesi çarpıcı detay! Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse...

Derbi öncesi çarpıcı detay! Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ligde lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini yenerek şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Siyah-beyazlılar ise taraftarı önünde kritik maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan Galatasaray, Beşiktaş'ı yenmesi halinde bir ilke imza atacak. İşte o detay...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 09:37
Derbi öncesi çarpıcı detay! Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir derbiye sahne olacak.

Derbi öncesi çarpıcı detay! Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse...

Ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.

Derbi öncesi çarpıcı detay! Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse...

Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Derbi öncesi çarpıcı detay! Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse...

BEŞİKTAŞ EVİNDE, GALATASARAY DEPLASMANDA BAŞARILI

Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, bu sezon iç sahada, sarı-kırmızılı takım da deplasmanda başarılı bir performans sergiledi.

Derbi öncesi çarpıcı detay! Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse...

Süper Lig'de üçüncü sırada bulunan Beşiktaş, bu sezon hanesine yazılan 62 puanın 36'sını Vodafone Park'taki maçlarda topladı.

Derbi öncesi çarpıcı detay! Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse...

Siyah-beyazlı ekip, ligin geride kalan bölümünde sahasında en fazla puan toplayan üçüncü takım oldu.

Derbi öncesi çarpıcı detay! Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse...

Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ise bu sezon deplasman maçlarındaki etkili performansıyla dikkati çekti. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanın 32'sini dış saha maçlarından çıkartarak bu alanda zirveyi Fenerbahçe ile paylaştı.

Derbi öncesi çarpıcı detay! Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse...

BEŞİKTAŞ EVİNDE BİR KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon Vodafone Park'ta sadece bir maçta yenildi.

Derbi öncesi çarpıcı detay! Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse...

Siyah-beyazlı takım, sahasında oynadığı 15 maçtan 11 galibiyet, 3 beraberlikle ve 1 mağlubiyetle ayrıldı.

Derbi öncesi çarpıcı detay! Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse...

Evindeki tek yenilgisini Medipol Başakşehir karşısında alan Beşiktaş'ın sahasında puan kaybettiği diğer maçlar ise berabere biten Fenerbahçe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor müsabakaları oldu.

Derbi öncesi çarpıcı detay! Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse...

Siyah-beyazlı takım, dış saha karşılaşmalarında ise 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 26 puan topladı.

Derbi öncesi çarpıcı detay! Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse...

Beşiktaş, Vodafone Park'ta yaptığı maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Deplasman müsabakalarında 25 kez ağları havalandıran siyah-beyazlı takım, 17 kez de topu ağlarından çıkarttı.

Derbi öncesi çarpıcı detay! Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse...

GALATASARAY DEPLASMANDA 10 MAÇ KAZANDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada yaptığı 14 maçın 10'unu kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 2'sinde de mağlup oldu.

Derbi öncesi çarpıcı detay! Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse...

Deplasmanda Yukatel Kayserispor ve Arabam.com Konyaspor maçlarını kaybeden sarı-kırmızılı takım, dış sahadaki beraberliklerini de Trabzonspor ve Adana Demirspor karşısında yaşadı.

Derbi öncesi çarpıcı detay! Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse...

Süper Lig'de tarihinin en iyi deplasman performanslarından birini sergileyen Galatasaray, dış sahada çıktığı 14 maçın 9'unda kalesini gole kapatma başarısı gösterdi.

Derbi öncesi çarpıcı detay! Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse...

Sarı-kırmızılı takım deplasman maçlarında topladığı 32 puanla, bu alanda zirveyi Fenerbahçe ile paylaştı.

Derbi öncesi çarpıcı detay! Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse...

Galatasaray, sahasındaki maçlarda ise 12 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 38 puan elde etti.

Derbi öncesi çarpıcı detay! Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse...

Konuk olarak çıktığı lig maçlarında 32 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 8 gol gördü. Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynadığı müsabakalarda ise 35 gol atıp, 15 gol yedi.

Derbi öncesi çarpıcı detay! Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse...

GALATASARAY'IN VODAFONE PARK'TA GALİBİYETİ YOK

Sarı-kırmızılılar, 2016'da açılan statta, 6 karşılaşmada galibiyet alamadı.

Derbi öncesi çarpıcı detay! Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse...

5 kez sahadan yenilgiyle ayrılan Aslan, sadece ilk maçta 2-2'lik beraberlik almıştı.

Derbi öncesi çarpıcı detay! Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse...

Bu sezon Okan Buruk yönetiminde rekorları altüst eden Cimbom, bu kötü seriye de son vermeyi planlıyor.

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