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Beşiktaş'ta Omar Colley'den derbi yorumu

Beşiktaş'ın Gambiyalı savunma oyuncusu Omar Colley, takımının Galatasaray'ı 3-1 yendiği derbi sonrası açıklamalarda bulundu. Karşılaşmadan önce antrenmanda sakatlık geçiren Colley, "Oynamak zorunda hissettim" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 22:54
Beşiktaş'ta Omar Colley'den derbi yorumu

Beşiktaş'ın Gambiyalı savunma oyuncusu Omar Colley, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray'a karşı 1-0 geri düşmelerine rağmen pes etmeyerek 3-1 ile iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Siyah-beyazlı futbolcu, Vodafone Park'ta yapılan Galatasaray derbisinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Her maçı önemsemelerine rağmen derbilerin farklı olduğuna değinen Colley, "Evimizde oynadığımız bir derbi müsabakasından elde edilen galibiyetin önemi çok daha farklı oluyor. Bu süreçte en iyi oynayan takım olduğumuzu herkese göstermek istiyoruz. Bence bunu da oynadığımız oyun ile gösteriyoruz. Bugün geriye düşmemize rağmen pes etmedik. Oyunu asla bırakmadık. Maç öncesi bu maç hakkında planlarımız vardı. Planımıza sadık kaldık ve harika bir galibiyet aldık. Bu şekilde oynamaya ve galibiyet almaya devam edeceğiz." dedi.

Müsabakadan önce antrenmanda yaşadığı sakatlığın hatırlatılması üzerine Colley, şu ifadeleri kullandı:

"Oynamak zorunda hissettim. Buraya geldiğimden beri iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. İyi olan bir takımın iyi bir parçası olduğumu düşünüyorum. Bu maçta da takımımın yanında olmak istedim. Arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemedim. Savaşçı bir ruha sahibim. Mental olarak asla oynamamak gibi bir düşüncem olmadı. Antrenmanda bir darbe almıştım ve ağrılarım vardı. Ağrılar ikinci planda kaldı ve oynadım. Neticesinde de güzel bir galibiyet aldık."

Tecrübeli futbolcu, Romain Saiss ile iyi bir ikili olduklarını belirterek, "Saiss tecrübeli, lider ruhu ön planda olan bir oyuncu. İyi bir ikili olduğumuzu düşünüyorum. Takım olarak savunmada iyi performans gösterdiğimiz zaman bugün olduğu gibi galibiyet ile sahadan ayrılmamız kaçınılmaz oluyor. Takımı bir ev olarak düşünürsek, takımın savunması da evin temeli konumunda oluyor. Bence bizim temelimiz de iyi. Bu sene sonunda da inanıyorum ki ligin en iyi stoper ikilisi olacağız." şeklinde görüş belirtti.

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