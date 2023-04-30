BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar uyardı! Rosier hayata döndü

Beşiktaş'ta Onur Bulut transferi ile 6 hafta yedek kulübesinde kalan Valentin Rosier, geri dönüyor.

Sabah'ta yer alan habere göre online oyunlara ilgisi nedeniyle gece geç saatlere kadar konsol başından ayrılmayan Rosier'in uyku düzeni bozulmuştu. Uyarılar sonrası kendini toparlayan 26 yaşındaki futbolcu, Vincent Aboubakar'ın tavsiyelerini dinledi ve hayatını düzene koydu.

İdman dışında da eskisi gibi neşeli ve girişken olmaya başlayan Rosier'in değişimi herkesi memnun etti. Rosier, Galatasaray derbisinde de ilk 11'de yer alacak.