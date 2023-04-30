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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar uyardı! Rosier hayata döndü

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta online oyunlara olan ilgisi nedeniyle performansı düşen Valentin Rosier, Vincent Aboubakar'ın tavsiyelerini dinleyerek yeniden formasına kavuştu. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 14:56
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar uyardı! Rosier hayata döndü

Beşiktaş'ta Onur Bulut transferi ile 6 hafta yedek kulübesinde kalan Valentin Rosier, geri dönüyor.

Sabah'ta yer alan habere göre online oyunlara ilgisi nedeniyle gece geç saatlere kadar konsol başından ayrılmayan Rosier'in uyku düzeni bozulmuştu. Uyarılar sonrası kendini toparlayan 26 yaşındaki futbolcu, Vincent Aboubakar'ın tavsiyelerini dinledi ve hayatını düzene koydu.

İdman dışında da eskisi gibi neşeli ve girişken olmaya başlayan Rosier'in değişimi herkesi memnun etti. Rosier, Galatasaray derbisinde de ilk 11'de yer alacak.

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