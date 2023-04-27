Haberler Beşiktaş Ali Şansalan'ı biz istemedik

Ali Şansalan'ı biz istemedik

Beşiktaş kulübü, Başkan Çebi’nin derbiyi Ali Şansalan’ın yöneteceği iddiaları için “Böyle bir talebimiz asla olmadı. Maçın hakemini yapay zeka belirlesin” açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Ali Şansalan'ı biz istemedik

Beşiktaş Kulübü, pazar günü oynanacak G.Saray derbisinde hakemin Ali Şansalan olmasını istedikleri yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin derbiyi Ali Şansalan'ın yönetmesini talep ettiği yönündeki iddialar asılsızdır. Beşiktaş – G.Saray maçını kim yönetirse yönetsin hakemden beklentimiz adil ve eşit bir yönetimdir. Hakemin değil, güzel oyunun konuşulacağı, sonucun futbolcular tarafından belirlenmiş olacağı bir müsabaka olması en büyük temennimizdir. Her ne kadar F.Bahçe ile son oynadığımız derbi maçına manuel olduğu iddia edilen zeka (!) ile atama yapılmış olsa da bunun gerekçesi kamuoyuna açıklanamamıştır. Umarız ki pazar günü oynayacağımız G.Saray maçının hakemi, yapay zeka ile atanacaktır" denildi.

DİĞER
Kıvanç Tatlıtuğ’dan büyük buluşma! Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlunu canlandıran Alihan Türkdemir 5 yıl sonra bir arada!
Köy tipi afet konutlarına yerleşen depremzedeler misafir ağırlamaya başladı! Emine Erdoğan'dan hayırlı olsun mesajı
Arda Güler için flaş yorum! Dünya yıldızı...
F.Bahçe'den Jesus kararı! Sezon sonu mutlaka...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dev kapışma! İşte derbi özel analizi
Prim derbisi! İki başkan da kesenin ağzını açtı
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Nisan)
MSÜ AÇIKLANDI MI? MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona deplasmanda kayıp! Barcelona deplasmanda kayıp! 00:58
Barcelona deplasmanda kayıp! Barcelona deplasmanda kayıp! 00:57
Chelsea'de kabus sürüyor! Chelsea'de kabus sürüyor! 00:30
Liverpool geriden gelip kazandı! Liverpool geriden gelip kazandı! 00:35
Liverpool geriden gelip kazandı! Liverpool geriden gelip kazandı! 00:35
Chelsea'de kabus sürüyor! Chelsea'de kabus sürüyor! 00:47
Daha Eski
F.Bahçe'de Jesus'tan kadroya neşter! F.Bahçe'de Jesus'tan kadroya neşter! 00:11
Beşiktaş'tan derbi öncesi hakem açıklaması! Beşiktaş'tan derbi öncesi hakem açıklaması! 00:11
Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde... Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde... 00:11
Arda Güler'e sürpriz talip! Görüşmeler başladı Arda Güler'e sürpriz talip! Görüşmeler başladı 00:11
Galatasaray'da golcü transferi tamam! Galatasaray'da golcü transferi tamam! 00:11
F.Bahçe'ye yıldız isimden kötü haber! F.Bahçe'ye yıldız isimden kötü haber! 00:11