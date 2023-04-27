Ali Şansalan'ı biz istemedik

Beşiktaş Kulübü, pazar günü oynanacak G.Saray derbisinde hakemin Ali Şansalan olmasını istedikleri yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin derbiyi Ali Şansalan'ın yönetmesini talep ettiği yönündeki iddialar asılsızdır. Beşiktaş – G.Saray maçını kim yönetirse yönetsin hakemden beklentimiz adil ve eşit bir yönetimdir. Hakemin değil, güzel oyunun konuşulacağı, sonucun futbolcular tarafından belirlenmiş olacağı bir müsabaka olması en büyük temennimizdir. Her ne kadar F.Bahçe ile son oynadığımız derbi maçına manuel olduğu iddia edilen zeka (!) ile atama yapılmış olsa da bunun gerekçesi kamuoyuna açıklanamamıştır. Umarız ki pazar günü oynayacağımız G.Saray maçının hakemi, yapay zeka ile atanacaktır" denildi.