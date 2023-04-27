Tam saha pres

Siyah-beyazlılarda gözler, pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. F.Bahçe'yi Kadıköy'de 4-2'lik bir skorla deviren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yeni hedefi ise bir diğer ezeli rakibi Galatasaray'ı da mağlup etmek. Tecrübeli çalıştırıcı, hafta başından bu yana sabah- akşam ara vermeden Galatasaray'ı yenmenin tekniktaktik hesaplarını yapıyor. Bu sezon sarı-kırmızılıların kaybettiği maçlarıı izlen Güneş'e göre, Okan Buruk'un takımının eksiklerinin üzerine gidilerek galibiyet serisi sürdürülecek. Teknik patron Şenol Güneş, Galatasaray'ı yıkma planı oyuncularını şöyle özetledi.



ÖN TARAFTA BASKI

Rakibimiz sahasından kolay ileri çıkabilen bir ekip. Bunu da iki stoperiyle hızlı bir şekilde yapıyor. Bu maçta onları kendi silahı olan ön alan savunmasıyla vurabiliriz. Rakibin stoperleri, deplasman maçlarında baskı yiyince iyi top kullanamıyorlar. İki stoperin üzerine mutlak baskı yapılacak, rahat oyun kurmalarına ve ileri çıkmalarına izin verilmeyecek.



TEMASLI FUTBOL ŞART

Galatasaray, özellikle deplasmanda oynadığı maçlarında rakibinin üzerine gelmesine izin vermiyor. Bunu da orta sahada, daha tehlike başlamadan basit faullerle gerçekleştiriyor. Bu şekilde hem kalesinde gelişebilecek tehlikeli pozisyon sayısını düşürüyor, hem de temaslı futbolla oyunun sık sık duraklamasını sağlıyor. Biz de onlara karşı aynı taktikle karşılık vereceğiz.



TOP BİZDE OLMALI

Evimizde oynamanın avantajını mutlak suretle kullanmalıyız. Bunun için de topa oyunun tamamıma yakınında biz sahip olmalıyız. Torreira ile Oliveira güçlü ve rakibin oyununun bozmanın yanı sıra iyi de top kullanan iki orta saha oyuncusu. İlk hedef onların top almasını engellemek, üçüncü bölgeye çıkmaları ve ön alanda baskı yapmalarına olanak tanımamak.



OFSAYT TAKTİĞİ

Galatasaray, çizgi savunmayı iyi yapıyor. Ancak kanat beki devreye girdiği için en büyük sıkıntı ofsayt konusunda yaşıyorlar. Stoperlerin arkasına değil de, koşucu beklerin önüne ofsaytı bozan toplar atılacak. Bunu da hem kanattaki hem de forvet ve forvet arkasındaki oyuncularımızla yapacağız baskıyla sonuca emin adımlarla gideceğiz.