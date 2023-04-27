Haberler Beşiktaş Tam saha pres

Tam saha pres

Şenol Güneş, ezeli rakibi Galatasaray'ı yıkma planını belirledi. Beşiktaş'ın tecrübeli çalıştırıcısı derbide takımına ön tarafta tam saha baskı yaptıracak. Rakip stoperlerin rahat oyun kurmalarına ve ileri çıkmalarına asla izin vermeyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Tam saha pres

Siyah-beyazlılarda gözler, pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. F.Bahçe'yi Kadıköy'de 4-2'lik bir skorla deviren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yeni hedefi ise bir diğer ezeli rakibi Galatasaray'ı da mağlup etmek. Tecrübeli çalıştırıcı, hafta başından bu yana sabah- akşam ara vermeden Galatasaray'ı yenmenin tekniktaktik hesaplarını yapıyor. Bu sezon sarı-kırmızılıların kaybettiği maçlarıı izlen Güneş'e göre, Okan Buruk'un takımının eksiklerinin üzerine gidilerek galibiyet serisi sürdürülecek. Teknik patron Şenol Güneş, Galatasaray'ı yıkma planı oyuncularını şöyle özetledi.


ÖN TARAFTA BASKI
Rakibimiz sahasından kolay ileri çıkabilen bir ekip. Bunu da iki stoperiyle hızlı bir şekilde yapıyor. Bu maçta onları kendi silahı olan ön alan savunmasıyla vurabiliriz. Rakibin stoperleri, deplasman maçlarında baskı yiyince iyi top kullanamıyorlar. İki stoperin üzerine mutlak baskı yapılacak, rahat oyun kurmalarına ve ileri çıkmalarına izin verilmeyecek.


TEMASLI FUTBOL ŞART
Galatasaray, özellikle deplasmanda oynadığı maçlarında rakibinin üzerine gelmesine izin vermiyor. Bunu da orta sahada, daha tehlike başlamadan basit faullerle gerçekleştiriyor. Bu şekilde hem kalesinde gelişebilecek tehlikeli pozisyon sayısını düşürüyor, hem de temaslı futbolla oyunun sık sık duraklamasını sağlıyor. Biz de onlara karşı aynı taktikle karşılık vereceğiz.


TOP BİZDE OLMALI
Evimizde oynamanın avantajını mutlak suretle kullanmalıyız. Bunun için de topa oyunun tamamıma yakınında biz sahip olmalıyız. Torreira ile Oliveira güçlü ve rakibin oyununun bozmanın yanı sıra iyi de top kullanan iki orta saha oyuncusu. İlk hedef onların top almasını engellemek, üçüncü bölgeye çıkmaları ve ön alanda baskı yapmalarına olanak tanımamak.


OFSAYT TAKTİĞİ
Galatasaray, çizgi savunmayı iyi yapıyor. Ancak kanat beki devreye girdiği için en büyük sıkıntı ofsayt konusunda yaşıyorlar. Stoperlerin arkasına değil de, koşucu beklerin önüne ofsaytı bozan toplar atılacak. Bunu da hem kanattaki hem de forvet ve forvet arkasındaki oyuncularımızla yapacağız baskıyla sonuca emin adımlarla gideceğiz.

DİĞER
Kıvanç Tatlıtuğ’dan büyük buluşma! Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlunu canlandıran Alihan Türkdemir 5 yıl sonra bir arada!
Köy tipi afet konutlarına yerleşen depremzedeler misafir ağırlamaya başladı! Emine Erdoğan'dan hayırlı olsun mesajı
Arda Güler için flaş yorum! Dünya yıldızı...
F.Bahçe'den Jesus kararı! Sezon sonu mutlaka...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dev kapışma! İşte derbi özel analizi
Prim derbisi! İki başkan da kesenin ağzını açtı
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Nisan)
MSÜ AÇIKLANDI MI? MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona deplasmanda kayıp! Barcelona deplasmanda kayıp! 00:58
Barcelona deplasmanda kayıp! Barcelona deplasmanda kayıp! 00:57
Chelsea'de kabus sürüyor! Chelsea'de kabus sürüyor! 00:30
Liverpool geriden gelip kazandı! Liverpool geriden gelip kazandı! 00:35
Liverpool geriden gelip kazandı! Liverpool geriden gelip kazandı! 00:35
Chelsea'de kabus sürüyor! Chelsea'de kabus sürüyor! 00:47
Daha Eski
F.Bahçe'de Jesus'tan kadroya neşter! F.Bahçe'de Jesus'tan kadroya neşter! 00:11
Beşiktaş'tan derbi öncesi hakem açıklaması! Beşiktaş'tan derbi öncesi hakem açıklaması! 00:11
Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde... Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde... 00:11
Arda Güler'e sürpriz talip! Görüşmeler başladı Arda Güler'e sürpriz talip! Görüşmeler başladı 00:11
Galatasaray'da golcü transferi tamam! Galatasaray'da golcü transferi tamam! 00:11
F.Bahçe'ye yıldız isimden kötü haber! F.Bahçe'ye yıldız isimden kötü haber! 00:11