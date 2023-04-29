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UÇK Beşiktaş’ı ‘haklı’ buldu

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve transferi krize neden olan Onur Bulut için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) kararını verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
UÇK Beşiktaş’ı ‘haklı’ buldu

Kurul, oy birliğiyle Kayserispor'un Onur Bulut'a karşı açtığı davada oyuncuyu haklı buldu. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın, milli oyuncu için Kayserispor'a herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceği belirtildi.


TRANSFER ETİK VE NORMALDİR
Beşiktaş, Onur Bulut ile ilgili bir açıklama yaptı: "Kayserispor'un futbolcumuz Onur Bulut için açtığı davada TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, kulübümüzü haklı bulmuş ve Kayserispor'un haksız ve hukuka aykırı ithamları çerçevesinde talep ettiği tazminat ve sportif ceza taleplerini reddetmiştir. Ayrıca bu dosya göstermiştir ki Beşiktaş, sporcularını hukuken en iyi şekilde korumasını bildiği gibi 120 yıllık bir çınar olmanın tarihi sorumluluğuna yakışır şekilde faaliyet yürütmeyi şerefli bir görev olarak kabul eder. Camiamızın bilgisine sunarız.


KAYSERİ ONUR İÇİN TAHKİM'DE
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Kayserispor'un açtığı davayı reddedip Onur Bulut'u haklı bulurken, Kayserispor cephesi Tahkim Kurulu'na müracaat edeceklerini açıkladı. Açıklamada "Maddi gerçeklikten uzak ve hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz bu karara karşı, Tahkim Kuruluna müracaat edilecektir. Verilen kararların adli denetim süreci de (İstinaf ve Yargıtay yolu) olacaktır" denildi.

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