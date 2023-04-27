Haberler Beşiktaş SON DAKİKA - Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

SON DAKİKA - Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak derbide Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. İki takım için de büyük önem taşıyan müsabakayı yönetecek hakem belli oldu. Vodafone Park'ın ev sahipliğindeki dev derbide hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 12:10 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 12:18
SON DAKİKA - Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadele öncesi Beşiktaş 30 maçta topladığı 62 puanla 3. sırada yer alırken, lider Galatasaray ise 29 maçta 70 puan toplayarak son haftalara büyük avantajla giriyor.

Beşiktaş zorlu mücadelede ev sahibi avantajına güveniyor. Karşılaşmanın biletleri tamamen tüketen siyah-beyazlı taraftarlar, zorlu karşılaşmada takımlarına tam destek verecek.

Galatasaray ise kritik deplasmandan galibiyetle ayrılarak son haftalar öncesi avantajını iyice artırmayı hedefliyor. Sezonun ilk maçında Beşiktaş'ı yenen Cimbom, yine sahadan 3 puanla ayrılmanın peşinde.

Önem düzeyi yüksek müsabakanın hakemi de belli oldu. MHK, Beşiktaş - Galatasaray karşılaşmasında hakem Ali Şansalan'ı görevlendirdi.


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