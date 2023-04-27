SON DAKİKA - Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadele öncesi Beşiktaş 30 maçta topladığı 62 puanla 3. sırada yer alırken, lider Galatasaray ise 29 maçta 70 puan toplayarak son haftalara büyük avantajla giriyor.



Beşiktaş zorlu mücadelede ev sahibi avantajına güveniyor. Karşılaşmanın biletleri tamamen tüketen siyah-beyazlı taraftarlar, zorlu karşılaşmada takımlarına tam destek verecek.

Galatasaray ise kritik deplasmandan galibiyetle ayrılarak son haftalar öncesi avantajını iyice artırmayı hedefliyor. Sezonun ilk maçında Beşiktaş'ı yenen Cimbom, yine sahadan 3 puanla ayrılmanın peşinde.



Önem düzeyi yüksek müsabakanın hakemi de belli oldu. MHK, Beşiktaş - Galatasaray karşılaşmasında hakem Ali Şansalan'ı görevlendirdi.



