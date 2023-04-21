BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Amir Hadziahmetovic'e sürpriz talip!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Amir'e sürpriz bir talip çıktı.
İtalyan basınında yer alan habere göre Udinese'nin listesinde Beşiktaş'tan Hadziahmetovic'in yer aldığı belirtildi.
Siyah-beyazlı takımla toplamda 6 maça çıkan Hadziahmetovic, henüz skor üretemedi.
Danimarka pasaportu da bulunan Boşnak yıldızın güncel piyasa değeri ise 6.4 milyon euro...