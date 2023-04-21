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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Amir Hadziahmetovic'e sürpriz talip!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de bu sezon zirve yarışının gerisinde kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların devre arasında renklerine bağladığı Boşnak futbolcu Amir Hadziahmetovic'e talip çıktı. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 09:40
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Amir Hadziahmetovic'e sürpriz talip!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Amir Hadziahmetovic'e sürpriz talip!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Amir'e sürpriz bir talip çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Amir Hadziahmetovic'e sürpriz talip!

İtalyan basınında yer alan habere göre Udinese'nin listesinde Beşiktaş'tan Hadziahmetovic'in yer aldığı belirtildi.

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