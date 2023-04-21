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Beşiktaş Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Süper Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 19:48
Beşiktaş Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın saat 19.00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda Ümraniyespor ile karşılaşacak.

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