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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Maxim kararı! Derbide...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Son haftalarda formuyla dikkat çeken siyah-beyazlılar çıkışını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş ve kurmayları tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor. Deneyimli çalıştırıcı, takımın Rumen yıldızı Alexandru Maxim ile ilgili kararını verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 11:08
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Maxim kararı! Derbide...

Süper Lig'de arka arkaya aldığı galibiyetlerle zirve yarışında adından söz ettirmeye başlayan Beşiktaş'ta Trabzonspor deplasmanına büyük önem veriliyor.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Maxim kararı! Derbide...

Teknik direktör Şenol Güneş ve yardımcıları kadrodaki eksikleri de göz önünde bulundurarak planlarını hazırlıyor. Milliyet'in habaerine göre; Siyah-beyazlı teknik ekibin son dönemin formda isimlerinden Alexandru Maxim'i ilk 11'de görevlendirmesi düşünülüyor.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Maxim kararı! Derbide...

Ara transferde geldiği Beşiktaş'ta hep oyuna sonradan dahil olan tecrübeli orta saha oyuncusunun ilk kez Trabzonspor deplasmanında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Amir Hadziahmetovic'in sarı kart cezalısı olması nedeniyle kadroda böyle bir değişiklik gerçekleşecek.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Maxim kararı! Derbide...

Rumen yıldızın forvet arkasında görev alıp takımın oyun kurucusu rolünü üstlenmesi hedefleniyor. Daha önce Gaziantep'te de bu mevkiide forma giyen 32 yaşındaki futbolcu önemli bir görev üstlenecek. Çok yönlü bir isim olan Maxim'den oyunu yönlendirmesi, 3. bölgede pas akışını sağlaması ve uzaktan şut çekmesi beklenecek.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Maxim kararı! Derbide...

Orta sahada Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Maxim üçlüsünün oynaması planlanıyor. Yine Cenk Tosun'un sakatlığında da hücumdaki üçlü önem taşıyacak. Kanatlarda çıkışa geçen yıldızlar Redmond ve Ghezzal yer alacak. Forvette ise Vincent Aboubakar forma giymeyi sürdürecek.

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