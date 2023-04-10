Ömer Üründül'den Beşiktaş-Giresunspor maçı yorumu!

Güneş, dün de ilk 11'de büyük hata yaptı. Ghezzal'ı kazanmak istiyor, Cenk ve Aboubakar'dan vazgeçemiyor, Redmond da geçen haftanın yıldızı olunca bu defa sahaya 4 forvetle çıktı. Redmond'un gerçek yeri sol ön kenar ama solda Cenk, sağda Ghezzal olunca o da dün gece Aboubakar'ın arkasında serbest rol üstlendi.