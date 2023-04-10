Haberler Beşiktaş Ömer Üründül'den Beşiktaş-Giresunspor maçı yorumu!

Ömer Üründül'den Beşiktaş-Giresunspor maçı yorumu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 3-1 kazandı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de maçı değerlendirirken çarpıcı sözler sarf etti. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 08:55
Ömer Üründül'den Beşiktaş-Giresunspor maçı yorumu!

ÖMER ÜRÜNDÜL - GÜNEŞ YİNE 11'DE BÜYÜK HATA YAPTI

Şenol Güneş derbide ilk 11'de büyük hata yapmıştı. En formda oyuncusu Redmond'u kulübede tutup uzun süredir maç eksikliği olan, hazır olmayan Ghezzal'ı sahaya sürmüştü. F.Bahçe'nin 2. penaltısı gol olsa yenilgi kaçınılmazdı. Ondan sonraki 10 kişiyle müthiş geri dönüş her şeyi tozpembe yapmıştı.

Ömer Üründül'den Beşiktaş-Giresunspor maçı yorumu!

Güneş, dün de ilk 11'de büyük hata yaptı. Ghezzal'ı kazanmak istiyor, Cenk ve Aboubakar'dan vazgeçemiyor, Redmond da geçen haftanın yıldızı olunca bu defa sahaya 4 forvetle çıktı. Redmond'un gerçek yeri sol ön kenar ama solda Cenk, sağda Ghezzal olunca o da dün gece Aboubakar'ın arkasında serbest rol üstlendi.

Ömer Üründül'den Beşiktaş-Giresunspor maçı yorumu!

Cenk'in kanat forvet özelliği yok; Ghezzal hazır değil, Onur'un özelliklerini tanımıyor. Bu şekilde iki kanat da çalışmadı ve hücumda etkisiz bir Beşiktaş gündeme geldi. Daha da kötüsü takım savunmasıydı.

Ömer Üründül'den Beşiktaş-Giresunspor maçı yorumu!

Önden gerekli yardım gelmeyip orta sahada 2 kişi olunca Giresunspor orta sahayı çok rahat geçip Beşiktaş'ın üstüne gitti. Bir gol buldular, Sainz çok net 2. gol fırsatını kaçırdı. İşler çok kötü giderken Cenk'in kasık sakatlığı gündeme geldi. Onun yerine Gedson girdi, orta saha üçlendi. Redmond da gerçek yerine geçince taşlar oturmuştu.

Ömer Üründül'den Beşiktaş-Giresunspor maçı yorumu!

Bir de buna ilaveten Alper'in harakirisi eklenince Beşiktaş 2 gol üst üste bularak şoku atlattı. 2. devre Beşiktaş iyice rahatladı. Redmond alıştığı görev yerinde yine sahneye çıktı ve kişisel becerisiyle çok güzel bir gol atarak işi bitirdi.

Ömer Üründül'den Beşiktaş-Giresunspor maçı yorumu!

Giresun kümede kalma mücadelesi veriyor. Hırslı ve ileriki haftalar için olumlu görüntüler verdiğini gözlemledim.

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