TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Fabio Borini planı! Tek ödemeyle iş bitecek

Ara transfer döneminde transferi gerçekleşmeyen Borini için bu kez menajeriyle masaya oturulacak. Sözleşmesi haziranda sona erecek olan tecrübeli oyuncu için siyah-beyazlıların, herhangi bir bedel ödemeyecek olması nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimali yüksek görünüyor.