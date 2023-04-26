TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Fabio Borini planı! Tek ödemeyle iş bitecek

Sezonun flaş isimlerinden Fabio Borini ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar 32 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimlerini hızlandı.
Ara transfer döneminde transferi gerçekleşmeyen Borini için bu kez menajeriyle masaya oturulacak. Sözleşmesi haziranda sona erecek olan tecrübeli oyuncu için siyah-beyazlıların, herhangi bir bedel ödemeyecek olması nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimali yüksek görünüyor.
Yönetim, İtalyan yıldızı 1 milyon euro imza parası ödeyerek renklerine katmak istiyor. Borini, hücumun her bölgesinde forma giyebilen ve bu sezon ligin en etkili isimlerinden oldu.