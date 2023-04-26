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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Fabio Borini planı! Tek ödemeyle iş bitecek

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı. Siyah beyazlılar bu anlamda Fatih Karagümrük formasını terleten 32 yaşındaki tecrübeli yıldız Fabio Borini ile yakından ilgileniyor. Beşiktaş'ın bu transferdeki planı ise gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Fabio Borini planı! Tek ödemeyle iş bitecek

Sezonun flaş isimlerinden Fabio Borini ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar 32 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimlerini hızlandı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Fabio Borini planı! Tek ödemeyle iş bitecek

Ara transfer döneminde transferi gerçekleşmeyen Borini için bu kez menajeriyle masaya oturulacak. Sözleşmesi haziranda sona erecek olan tecrübeli oyuncu için siyah-beyazlıların, herhangi bir bedel ödemeyecek olması nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimali yüksek görünüyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Fabio Borini planı! Tek ödemeyle iş bitecek

Yönetim, İtalyan yıldızı 1 milyon euro imza parası ödeyerek renklerine katmak istiyor. Borini, hücumun her bölgesinde forma giyebilen ve bu sezon ligin en etkili isimlerinden oldu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Fabio Borini planı! Tek ödemeyle iş bitecek

İtalyan yıldız, forma giydiği 27 lig maçında 19 gol atıp 8 da asist yaptı. Borini, G.Saray maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Ocak ayında büyük bir teklif aldım.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Fabio Borini planı! Tek ödemeyle iş bitecek

Gitme zamanının doğru olmadığını düşündüm. Haziran ayında menajerimle oturup görüşeceğiz. Neler yapabileceğimize bakacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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