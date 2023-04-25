Nathan Redmond'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın son haftalardan yükselen yıldızı Nathan Redmond oldu.
Beşiktaş'ın son haftalardan yükselen yıldızı Nathan Redmond oldu.
Fenerbahçe derbisine ikinci yarı girmesiyle birlikte adeta maçın seyrini değiştiren İngiliz futbolcu, sonra 5 maçta 7 gole katkı sağladı.
Beşiktaş taraftarının gönlünü kazanan tecrübeli oyuncunun sezon sonu takımda kalıp kalmayacağı merak konusuydu.
Nathan Redmond Beşiktaş'taki geleceği hakkında açıklama yaptı. İşte o açıklama;
İşte o açıklama;
Redmond, "Şu anda kararımı vermedim. Önümüzde çok önemli maçlar var. Duruma bakacağız, daha zamanımız var " ifadelerini kullandı.