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Nathan Redmond'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond, son haftalarda sergilediği futbolla takdir topluyor. Taraftarların da sevgilisi haline gelen Redmond'ın kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı merak konusu olan Redmond geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 10:51 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 11:03
Nathan Redmond'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın son haftalardan yükselen yıldızı Nathan Redmond oldu.

Nathan Redmond'dan Beşiktaş açıklaması

Fenerbahçe derbisine ikinci yarı girmesiyle birlikte adeta maçın seyrini değiştiren İngiliz futbolcu, sonra 5 maçta 7 gole katkı sağladı.

Nathan Redmond'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş taraftarının gönlünü kazanan tecrübeli oyuncunun sezon sonu takımda kalıp kalmayacağı merak konusuydu.

Nathan Redmond'dan Beşiktaş açıklaması

Nathan Redmond Beşiktaş'taki geleceği hakkında açıklama yaptı. İşte o açıklama;

Nathan Redmond'dan Beşiktaş açıklaması

İşte o açıklama;

Redmond, "Şu anda kararımı vermedim. Önümüzde çok önemli maçlar var. Duruma bakacağız, daha zamanımız var " ifadelerini kullandı.

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