Rachid Ghezzal'dan Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'a kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'la karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar 32. hafta karşılaşmasında ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başlayan Kara Kartal'da Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi.

Sabah'ın haberine göre; Cezayirli yıldız Ümraniyespor maçında kasığında ağrı hissetti ancak maçı bu şekilde tamamladı. Bugün kulüp doktorları kontrollerini gerçekleştirdi.

30 yaşındaki ismin Galatasaray derbisinde oynama ihtimalinin çok zor olduğu belirtildi.