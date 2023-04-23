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Rachid Ghezzal'dan Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'a kötü haber!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de son olarak Ümraniyespor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi. Cezayirli futbolcunun mücadeleyi sakat bir şekilde tamamladığı ve Galatasaray derbisinde forma giymesinin zor olduğu ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 14:49 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 14:58
Rachid Ghezzal'dan Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'a kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'la karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar 32. hafta karşılaşmasında ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başlayan Kara Kartal'da Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi.

Sabah'ın haberine göre; Cezayirli yıldız Ümraniyespor maçında kasığında ağrı hissetti ancak maçı bu şekilde tamamladı. Bugün kulüp doktorları kontrollerini gerçekleştirdi.

30 yaşındaki ismin Galatasaray derbisinde oynama ihtimalinin çok zor olduğu belirtildi.

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