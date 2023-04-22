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Depremzede çocuklar Ümraniyespor - Beşiktaş maçında ağırlandı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve birçok ili etkileyen 6 Şubat’taki deprem felaketinden etkilenen çocuklar, Ümraniyespor - Beşiktaş maçında ağırlandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 20:02
Depremzede çocuklar Ümraniyespor - Beşiktaş maçında ağırlandı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden etkilenen çocuklar da mücadeleyi izleyenler arasındaydı.

Deprem sonrası Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa gibi birçok ilden daha önce İstanbul'a getirilerek Sancaktepe Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) barınmaları sağlanan minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında maçı izlemeleri için stadyuma geldi.

Tribünlerde yerlerini alan çocuklara TFF tarafından kalem, defter ve meyve suyu ikram edilirken, Ümraniyespor Kulübü de her birine forma giydirdi. Maç öncesi ısınmaya çıkan Beşiktaşlı futbolcular çocukların yanına gelerek imza dağıttı.

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