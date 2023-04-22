Beşiktaş'tan transfer hamlesi... Saiss'in alternatifi bulundu! Stopere 1.93'lük Fransız kule...

Ouest France'ta yer alan habere göre; St.Etienne ile yollarını ayırmayı düşünen Mickael Nade ile ilgilenen takımlar arasında Beşiktaş'ın öne çıktığı belirtildi. Haberde geçtiğimiz kış ABD, Rusya ve Türkiye'den teklifler alan ancak transferi gerçekleşmeyen 1.93 boyundaki stoper için yaz transfer döneminin oldukça hareketle geçeceği ifade edildi.