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Beşiktaş'tan transfer hamlesi... Saiss'in alternatifi bulundu! Stopere 1.93'lük Fransız kule...

BEŞİKTTAŞ TRANSFER HABERİ... Siyah beyazlı ekip, daha önce İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın talip olduğu, en son da Körfez kulüplerinin transfer listesine aldığı Faslı yıldız Romain Saiss'i sezon sonunda elden çıkarmayı planlıyor. Saiss'in gitmesi durumunda yerine düşünülen isim ise belli oldu! İşte Beşiktaş'ın transfer hedefindeki 1.93'lük stoper... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'tan transfer hamlesi... Saiss'in alternatifi bulundu! Stopere 1.93'lük Fransız kule...

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Siyah-beyazlılar, özellikle savunma bölgesinde yaşanan sıkıntıları önümüzdeki yıl yaşamamak için önceliğini bu mevkiye vermiş durumda.

Beşiktaş'tan transfer hamlesi... Saiss'in alternatifi bulundu! Stopere 1.93'lük Fransız kule...

Faslı yıldız Romain Saiss'in sezon sonunda ayrılacağı iddiaları ortada dolanırken, Fransa'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Beşiktaş'tan transfer hamlesi... Saiss'in alternatifi bulundu! Stopere 1.93'lük Fransız kule...

Ouest France'ta yer alan habere göre; St.Etienne ile yollarını ayırmayı düşünen Mickael Nade ile ilgilenen takımlar arasında Beşiktaş'ın öne çıktığı belirtildi. Haberde geçtiğimiz kış ABD, Rusya ve Türkiye'den teklifler alan ancak transferi gerçekleşmeyen 1.93 boyundaki stoper için yaz transfer döneminin oldukça hareketle geçeceği ifade edildi.

Beşiktaş'tan transfer hamlesi... Saiss'in alternatifi bulundu! Stopere 1.93'lük Fransız kule...

Beşiktaş'ın, Saiss'in yerine sol stoper aradığı ortamda 24 yaşındaki Fransız yıldızın transferinin yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'tan transfer hamlesi... Saiss'in alternatifi bulundu! Stopere 1.93'lük Fransız kule...

Profesyonel kulüp kariyerinde toplam 109 maça çıkan Fransız stoper Nade, bu periyotta rakip fileleri 3 kez havalandırırken, 1 de asist 109 yaptı. Nade'nin, St.Etienne ile sözleşmesi önümüzdeki sene sona eriyor.

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