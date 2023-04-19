Beşiktaş'ta operasyon! 2 ayrılık 2 transfer

Teknİk direktör Şenol Güneş'in, Trabzonspor maçında oyuna sonradan aldığı Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka ile ilgili hayal kırıklığını sesli bir şekilde dile getirmesinin ardından yönetim sözleşmesi biten N'Koudou ile yolları kesin olarak ayırmaya karar verirken kontratı devam eden Muleka için satış ve kiralama opsiyonları değerlendirilecek.