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Beşiktaş'ta operasyon! 2 ayrılık 2 transfer

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de son olarak Trabzonspor derbisinden 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta hem alınan sonuç hem de sahada gösterilen performans hayal kırıklığı yarattı. Zirveden iyice uzaklaşan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş ve ekibi acil toplantı kararı alarak takımın durumunu masaya yatıracak. 2 ismin ayrılmasına kesin olarak bakılırken, yeni sezon transferlerinde öncelik verilen 2 bölge ortaya çıktı. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 10:25
Beşiktaş'ta operasyon! 2 ayrılık 2 transfer

Beşiktaş yönetim kurulu, yeni sezonun kadro yapılanması konusunda harekete geçti. Trabzonspor karşısında yaşanan puan kaybı sonrası teknik heyet ve futbolcuları uyarma kararı alan yönetim transfer için de şimdiden kolları sıvama kararı aldı.

Beşiktaş'ta operasyon! 2 ayrılık 2 transfer

Trabzonspor karşısında kaybedilen iki puan sonrası ikincilik yarışında darbe alan Beşiktaş'ta yönetim, teknik heyet ve futbolcularla bir toplantı yapma kararı aldı.

Beşiktaş'ta operasyon! 2 ayrılık 2 transfer

Yönetim futbolculardan kalan tüm maçları final havasında oynamasını isteyecek. Ayrıca futbolcularla gelecek sezon planları hakkında da bir ön görüşme gerçekleştirilecek.

Beşiktaş'ta operasyon! 2 ayrılık 2 transfer

Teknİk direktör Şenol Güneş'in, Trabzonspor maçında oyuna sonradan aldığı Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka ile ilgili hayal kırıklığını sesli bir şekilde dile getirmesinin ardından yönetim sözleşmesi biten N'Koudou ile yolları kesin olarak ayırmaya karar verirken kontratı devam eden Muleka için satış ve kiralama opsiyonları değerlendirilecek.

Beşiktaş'ta operasyon! 2 ayrılık 2 transfer

ÖNCELİK ORTA SAHA VE STOPER TRANSFERİ!
Yönetım ayrıca yeni sezonun transfer çalışmaları için de çalışmalara başladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Avrupa, Afrika ve Güney Amerika'da Futbol arayışına girecek olan Beşiktaş'ta öncelik orta saha ve stoper transferi... Yönetimin birçok ismi scout'lar vasıtasıyla izlemeye aldığı öğrenildi.

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