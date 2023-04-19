BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İç transfer harekatı! 3 imza...

Cenk Tosun'la yeni sözleşme için anlaştıktan sonra Arthur Masuaku'nun bonservisini 2 milyon euro karşılığında West Ham'dan alan Beşiktaş'ta gözler kiralık oyuncular Maxim ve Tayfur Bingöl'e çevrildi. Tayfur'u sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna katan Kartal, Maxim'i ise ara transferde Gaziantep FK'dan kiralamıştı. Tayfur'un sözleşmesinde 1.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Maxim'in kiralık kontratında ise herhangi bir opsiyon yer almıyor.
Milliyet'te yer alan habere göre siyah-beyazlılar olumlu performansını sürdürmesi halinde Maxim için sezon sonu Gaziantep FK ile masaya oturacak. 32 yaşındaki Rumen futbolcunun bonservisinin 2-2.5 milyon euro'ya alınabileceği hesaplanıyor. Gaziantep FK ile sözleşmesi 2024'te bitecek olan Maxim geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kulüplerin anlaşması halinde kariyerine Beşiktaş'ta devam etmekten büyük mutluluk duyacağını ifade etmişti.
Beşiktaş, Tayfur Bingöl için de Alanyaspor'la anlaşma zemini arayacak. Akdeniz ekibinden 1,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunda indirim isteyecek olan siyah-beyazlılar anlaşma sağlanırsa Tayfur'un bonservisini de alacak.