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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İç transfer harekatı! 3 imza...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ta iç transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlılar 3 isimle imzalamayı planlıyor. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 14:40
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İç transfer harekatı! 3 imza...

Cenk Tosun'la yeni sözleşme için anlaştıktan sonra Arthur Masuaku'nun bonservisini 2 milyon euro karşılığında West Ham'dan alan Beşiktaş'ta gözler kiralık oyuncular Maxim ve Tayfur Bingöl'e çevrildi. Tayfur'u sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna katan Kartal, Maxim'i ise ara transferde Gaziantep FK'dan kiralamıştı. Tayfur'un sözleşmesinde 1.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Maxim'in kiralık kontratında ise herhangi bir opsiyon yer almıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İç transfer harekatı! 3 imza...

Milliyet'te yer alan habere göre siyah-beyazlılar olumlu performansını sürdürmesi halinde Maxim için sezon sonu Gaziantep FK ile masaya oturacak. 32 yaşındaki Rumen futbolcunun bonservisinin 2-2.5 milyon euro'ya alınabileceği hesaplanıyor. Gaziantep FK ile sözleşmesi 2024'te bitecek olan Maxim geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kulüplerin anlaşması halinde kariyerine Beşiktaş'ta devam etmekten büyük mutluluk duyacağını ifade etmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İç transfer harekatı! 3 imza...

Beşiktaş, Tayfur Bingöl için de Alanyaspor'la anlaşma zemini arayacak. Akdeniz ekibinden 1,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunda indirim isteyecek olan siyah-beyazlılar anlaşma sağlanırsa Tayfur'un bonservisini de alacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İç transfer harekatı! 3 imza...

REDMOND'LA DA DEVAM

Kartal'da Redmond'un da mutlaka kadroda tutulması planlanıyor. Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek İngiliz yıldızın kararına göre yol haritası çizilecek. Kalmaya karar verirse Redmond'la 2+1 yıllık sözleşme yapılacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İç transfer harekatı! 3 imza...

CENK TOSUN TAKIMLA ÇALIŞTI

Trabzonspor deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta bir günlük izin bitti. Süper Lig'in 31. haftasında cumartesi günü Ümraniyespor'a konuk olacak Kartal dün akşam basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına başladı.

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