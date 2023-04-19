BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İç transfer harekatı! 3 imza...

Cenk Tosun'la yeni sözleşme için anlaştıktan sonra Arthur Masuaku'nun bonservisini 2 milyon euro karşılığında West Ham'dan alan Beşiktaş'ta gözler kiralık oyuncular Maxim ve Tayfur Bingöl'e çevrildi. Tayfur'u sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna katan Kartal, Maxim'i ise ara transferde Gaziantep FK'dan kiralamıştı. Tayfur'un sözleşmesinde 1.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Maxim'in kiralık kontratında ise herhangi bir opsiyon yer almıyor.