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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mert Günok'a yeni kontrat önerilecek!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın deneyimli file bekçisi Mert Günok, bu sezon sergilediği performansla yeniden A Milli Takım'a dönmeyi başarmıştı. Tecrübeli eldivene yeni bir sözleşme önerileceği bildirildi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 08:57
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mert Günok'a yeni kontrat önerilecek!

Şenol Güneş'in gelişiyle müthiş bir form yakalayıp milli takıma yeniden seçilen hatta kaleyi devralan Mert Günok ikinci baharını yaşıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mert Günok'a yeni kontrat önerilecek!

34 yaşındaki file bekçisi bu sezon ligde 17 maçta forma giydi. Deneyimli kaleci bu karşılaşmaların 11'inde 14 gol yerken 6 maçta ise kalesinde gole izin vermedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mert Günok'a yeni kontrat önerilecek!

Teknik direktör Şenol Güneş'in takıma dönmesiyle adeta yeniden doğan Mert Günok, performansıyla A milli takımın kalesine de tekrar adını yazdırdı.

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