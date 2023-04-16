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Beşiktaş Baba Hakkı'yı mezarı başında andı!

Beşiktaş'ın eski başkanı, oyuncusu ve teknik direktörü Hakkı Yeten, vefatının 34. yılında mezarı başında anıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 11:31
Beşiktaş Baba Hakkı'yı mezarı başında andı!

Beşiktaş'ın eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 34. yılında mezarı başında anıldı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine, kulüp üyeleri ile Yeten'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan anma mesajında da "Omuzlardan inmeyen futbol devi, Beşiktaş'ımızın efsanesi Baba Hakkı Yeten'i vefatının 34. yıl dönümünde saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz." denildi.

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