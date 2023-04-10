Haberler Beşiktaş Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması! Tarih verildi

Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması! Tarih verildi

Son dakika spor haberi: Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, gelecek sezon için hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, “Transfer tahtasını açacağız" dedi. Öte yandan Beşiktaş ile yaşadıkları Onur Bulut krizi hakkında konuşan Koç, "O konu UÇK'da. Herhalde 15-20 güne sonuç açıklanır. İnşallah davayı kazanacağız." dedi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 19:30
Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması! Tarih verildi

Kayserispor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-1'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, "Özellikle üst sıraları hedefleyen takımımız için kırılma maçıydı. Bunun süresi de vardı. Özellikle geçtiğimiz hafta hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık, kupadan elendik. Bu manada lige tutunmak için çok önemli bir maçtı. Ümraniyespor'u da biliyorsunuz ligde kalması için artık son maçları. Bu manada gerçekten zor oldu ama kazandık. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Samet Koç transfer tahtasının sorulmasına ise, "Transfer tahtasını açacağız, hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Onda herhangi bir sorun yok. İnşallah önümüzdeki yıl çok daha iyi bir kadro kurmak istiyoruz. Özellikle kulübümüzün ekonomik durumunu göz önüne alarak sürdürülebilir bir kadro kurduğunu düşünüyorum. Bu manada taraftarımızın gönlü rahat olsun. Transfer tahtası açılacak. Kayserispor'un şanına yakışır transferleri de yapacağız" yanıtını verdi.

"UÇK, 15- 20 GÜNE KARARINI AÇIKLAYACAKTIR"
Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi sonrası Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) giden dosya hakkında gelen soru üzerine Koç, "Şimdi o konu UÇK'da biliyorsunuz. Herhalde 15-20 güne sonuç açıklanır diye söyleniyor. Kısa zamanda sonuçlanacağını söylüyorlar. Bu konu hukuka yansıdığı için artık çok üstüne gitmeyelim. İnşallah kazanacağımızı oradan kalan ücreti de alacağımıza eminim. Çok teşekkür ederim" dedi.

DİĞER
Esra Bilgiç güzelliğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya övgüler yağdı!
Merve Boluğur'la 2 yıl evli kalmıştı... Murat Dalkılıç'ın 'aldatma' açıklaması ortalığı karıştırdı sosyal medya: "Merve'yi Allah kurtarmış!"
Jesus: Gollü bir maç bekliyorum!
Jorge Jesus o isme onay verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transfer bombası! Ozan Tufan Kartal oluyor
Tayyip Talha Sanuç ameliyat edildi
KEÇİBOYUNUZU FAYDALARI
Polisler için en güzel Polis Haftası mesajları
Bayram namazı farz mıdır Diyanet?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin golü sayılmadı! İşte o anlar F.Bahçe'nin golü sayılmadı! İşte o anlar 20:42
Jesus: Gollü bir maç bekliyorum! Jesus: Gollü bir maç bekliyorum! 19:46
Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması! Tarih verildi Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması! Tarih verildi 19:30
Transfer bombası! Ozan Tufan Kartal oluyor Transfer bombası! Ozan Tufan Kartal oluyor 19:23
Burak Haşhaş Avrupa şampiyonu! Burak Haşhaş Avrupa şampiyonu! 19:19
"Sadece Mane G.Saray maçında..." "Sadece Mane G.Saray maçında..." 18:56
Daha Eski
Kayseri evinde kazandı! Kayseri evinde kazandı! 18:04
F. Karagümrük - F.Bahçe | CANLI F. Karagümrük - F.Bahçe | CANLI 17:41
F. Karagümrük F.Bahçe maçı 11'leri belli oldu! F. Karagümrük F.Bahçe maçı 11'leri belli oldu! 17:30
Denizlispor'da Bülent Ertuğrul dönemi Denizlispor'da Bülent Ertuğrul dönemi 16:38
A Milli Erkek Hentbol Takımı aday kadrosu açıklandı A Milli Erkek Hentbol Takımı aday kadrosu açıklandı 16:37
Robertson'a dirsek atan Hatzidakis'e soruşturma açıldı Robertson'a dirsek atan Hatzidakis'e soruşturma açıldı 16:01