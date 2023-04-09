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BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | Beşiktaş - Giresunspor maçı hangi kanalda? BJK maçı canlı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 28. hafta maçları ile devam ediyor. Beşiktaş ile Giresunspor kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Beşiktaş'ta 3 isim maçta süre alamayacak. Derbi galibiyeti ile yükselişe geçen Beşiktaş, Giresunspor'u da yenerek yükselişini sürdürmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 19:00
BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | Beşiktaş - Giresunspor maçı hangi kanalda? BJK maçı canlı saat kaçta?

Beşiktaş - Giresunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Beşiktaş ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Giresunspor maçı 9 Nisan Pazar günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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SÜPER LİG'DE 16. RANDEVU

İki takım, daha önce Süper Lig'de 15 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 8 kez sahadan 3 puan ile ayrılan taraf olurken, Giresunspor ise 2 maçta rakibini mağlup etmeyi başardı. İkili arasındaki 5 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekip söz konusu maçlarda 14 kez rakip fileleri havalandırırken, Karadeniz temsilcisi 10 gol ile karşılık verdi. Sezonun ilk yarısındaki maçta Kara Kartal, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

KARTAL BU SEZON EVİNDE 1 KEZ KAYBETTİ

2022-2023 sezonuna Teknik Direktör Valerien İsmael yönetiminde başlayan ve 12. haftadan itibaren Şenol Güneş önderliğinde devam eden Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik alırken 1 kez de mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar, iç sahada tek mağlubiyetini Medipol Başakşehir'den aldı. Şenol Güneş ile sahaya çıktığı 7 iç saha maçında ise 6 galibiyet elde ederken bir kez de sahadan 1 puan ile ayrıldı.

GİRESUNSPOR'UN DIŞ SAHA KARNESİ

Süper Lig'deki son üç maçında rakipleriyle berabere kalan Giresunspor, bu sezon deplasmanda 5 mağlubiyet, 6 beraberlik alırken sadece 2 kez 3 puan sevinci yaşadı. Karadeniz temsilcisi deplasman galibiyetlerini Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı elde etti. Yeşil-beyazlılar, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı devirebilirse, bir sezon içerisinde 3 büyükleri deplasmanda yenebilen ilk takım olacak.

BEŞİKTAŞ'TA CENK TOSUN VE AMİR HADZIAHMETOVİC SINIRDA

Zorlu müsabaka öncesi Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Dele Alli ve Tayyip Talha Sanuç'un yanı sıra son oynanan Fenerbahçe maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Welinton da Giresunspor karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, akşam sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.

DÜDÜK ATİLLA KARAOĞLAN'DA

Beşiktaş ile Giresunspor arasında Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesi Güzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Sarper Barış Saka olacak.

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