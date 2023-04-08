Romain Saiss dönüyor

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, ilk 11'e göre dönüyor. Şenol Güneş'in Giresun maçında Omar Colley'in yanında Saiss'e şans vermesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın bir türlü düzenli olarak oynatmadığı Faslı stoper, son olarak Antalyaspor maçında 11'de yer almıştı. Saiss şans verilmesi halinde 4 hafta sonra ilk 11'de maça başlayacak.
Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, ilk 11'e göre dönüyor. Şenol Güneş'in Giresun maçında Omar Colley'in yanında Saiss'e şans vermesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın bir türlü düzenli olarak oynatmadığı Faslı stoper, son olarak Antalyaspor maçında 11'de yer almıştı. Saiss şans verilmesi halinde 4 hafta sonra ilk 11'de maça başlayacak.