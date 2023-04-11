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Tosun sıkıntısı

Giresunspor maçında sakatlanan Cenk’in MR’ında yırtık tespit edildi Golcü oyuncu, bu haftaki Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 06:50
Tosun sıkıntısı

Giresun maçında sakatlanan Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, yaklaşık 1 hafta sahalardan uzak kalacak. Tosun'un, bu hafta Trabzonspor deplasmanında riske edilmeyeceği öğrenildi. Mücadelenin 35. dakikasında kasığından sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve yerini Gedson Fernandes'e bırakan Cenk'ten siyah-beyazlılara kötü haber geldi. 31 yaşındaki futbolcunun çekilen MR'ında bir yırtık tespit edildi. Ancak yırtığın büyük olmadığı ve golcü oyuncunun yaklaşık 1 hafta takımla antrenmanlara katılamayacağı öğrenildi. Bu yüzden Cenk, gelecek hafta dış sahada oynanacak Trabzonspor müsabakasında teknik heyet tarafından riske edilmeyecek.


Bu sezon ligde 26 karşılaşmada forma giyip 12 gol atıp 2 de asist yapan Tosun Paşa'nın formu parmak ısırttı.

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