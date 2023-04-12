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Beşiktaş'ın Atletico Madrid maçı 11'i belli oldu!

Beşiktaş ile Atletico Madrid, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerin yaralarını sarmak adına hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Tüm gelirleri depremzedelere bağışlanacak olan müsabaka, Vodafone Park'ta oynanıyor. İşte Beşiktaş - Atletico Madrid karşılaşmasının 11'leri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 19:51 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 20:02
Beşiktaş'ın Atletico Madrid maçı 11'i belli oldu!

Beşiktaş ile Atletico Madrid, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerin yaralarını sarmak adına hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor.

Tüm gelirleri depremzedelere bağışlanacak olan müsabaka, Vodafone Park'ta oynanıyor.

İşte Beşiktaş'ın Atletico Madrid karşısındaki 11'i;

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Saiss, Umut, Berkay, Maxim, Gedson, Ghezzal, Muleka, Semih

BEŞİKTAŞ - ATLETICO MADRID MAÇI CANLI İZLE 📺

BEŞİKTAŞ-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Beşiktaş'ın sahasında Atletico Madrid'i ağırladığı maç NTV ve Star TV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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