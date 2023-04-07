Aboubakar uçuyor

Beşiktaş'ta üçüncü dönemini yaşayan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, yükselen form grafiği ile dikkat çekiyor. Fenerbahçe derbisinde de rakip fileleri havalandıran Aboubakar, Spor Toto Süper Lig'in son 4 haftasında da gol sevinci yaşadı. Cenk Tosun ile birlikte siyah-beyazlıların gol ayağı olan 31 yaşındaki Kamerunlu yıldız, derbide Fenerbahçe ağlarını sarsmasıyla birlikte Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakada gol atma başarısı göstermiş oldu.



49 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI



2016-17, 2020-21 ve bu sezonla birlikte 3 dönem Beşiktaş formasını sırtına geçiren Vincent Aboubakar, siyah-beyazlılarla 75 müsabakaya çıktı. Kamerunlu oyuncu, bu maçlarda 39 gol atarken, 10 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 31 yaşındaki futbolcu Aboubakar, Süper Lig'de 61 maça çıkıp 31 gol, 10 asist katkısı sağlarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Aboubakar'ın 5 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında da 2 golü bulunuyor.



FENERBAHÇE'YE HİÇ YENİLMEDİ



Kamerunlu yıldız, siyahbeyazlı forma ile Süper Lig'de en çok Başakşehir ve Fenerbahçe'ye rakip oldu. F.Bahçe'ye karşı çıktığı 5 mücadelede mağlubiyet yüzü görmeyen Aboubakar, söz konusu maçlarda 2 galibiyet elde ederken 3 kez de beraberlik yaşadı. Sarı-lacivertlilere karşı toplam 342 dakika sahada kalan deneyimli santrfor 4 gol kaydetti.