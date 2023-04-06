Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'dan El Shaarawy kararı! Beşiktaş...

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'dan El Shaarawy kararı! Beşiktaş...

Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, kanat alternatiflerini artırmak için düğmeye bastı. Bir süredir arayışlarda bulunan siyah-beyazlılar, Roma'nın yıldız oyuncusu Stephan El Shaarawy'i ilk sıraya almıştı. İtalyan ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho, El Shaarawy hakkında kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 11:44
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'dan El Shaarawy kararı! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Stephan El Shaarawy'nin son durumu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'dan El Shaarawy kararı! Beşiktaş...

Siyah-beyazlıların kanat adayları arasında öncelik verdiği yıldız oyuncudan kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'dan El Shaarawy kararı! Beşiktaş...

Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a transfer olmasının ardından daha fazla forma şansı bulmaya başlayan Stephan El Shaarawy, performansıyla dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'dan El Shaarawy kararı! Beşiktaş...

HOCASINI İKNA ETTİ!
Yükselen grafiğiyle takımın en çok katkı veren isimlerinden olan yıldız oyuncu, formuyla teknik direktör Jose Mourinho'yu ikna etti.

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'dan El Shaarawy kararı! Beşiktaş...

SÖZLEŞME YENİLİYOR!
Çizme basınında yer alan haberde; El Shaarawy'nin Roma ile sözleşme yenilemeye yakın olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'dan El Shaarawy kararı! Beşiktaş...

MAAŞINI DÜŞÜRMEYE İSTEKLİ!
Roma'da mutlu olan ve kontratını uzatmak isteyen yıldız oyuncunun maaşında indirime gitmeye hazır olduğu kaydedildi.

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