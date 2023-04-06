TRANSFER HABERİ: Jose Mourinho'dan El Shaarawy kararı! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Stephan El Shaarawy'nin son durumu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Stephan El Shaarawy'nin son durumu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.
Siyah-beyazlıların kanat adayları arasında öncelik verdiği yıldız oyuncudan kötü haber geldi.
Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a transfer olmasının ardından daha fazla forma şansı bulmaya başlayan Stephan El Shaarawy, performansıyla dikkat çekiyor.
HOCASINI İKNA ETTİ!
Yükselen grafiğiyle takımın en çok katkı veren isimlerinden olan yıldız oyuncu, formuyla teknik direktör Jose Mourinho'yu ikna etti.
SÖZLEŞME YENİLİYOR!
Çizme basınında yer alan haberde; El Shaarawy'nin Roma ile sözleşme yenilemeye yakın olduğu iddia edildi.
MAAŞINI DÜŞÜRMEYE İSTEKLİ!
Roma'da mutlu olan ve kontratını uzatmak isteyen yıldız oyuncunun maaşında indirime gitmeye hazır olduğu kaydedildi.