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Adalet istiyoruz

Beşiktaş Yönetimi, TFF’ye ‘yazılı’ olarak iki başvuruda bulundu. Yapay zeka ile atanan hakemler, derbiye hangi gerekçeyle manuel olarak atandı? F.Bahçe-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarının ivedilikle açıklanmasını bekliyoruz!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Adalet istiyoruz

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçın VAR kayıtları ile aynı müsabakaya manuel zeka aracılığıyla hakem ataması yapılmasının sebebinin açıklanması için TFF'ye resmi başvuruda bulundu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:


BÖYLE PENALTI MI OLUR?


"22.03.2023 tarihli kulüp açıklamamızda belirttiğimiz Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarının açıklanması talebimizin karşılık bulmaması ve oynanan son derbi maçındaki hakem performansı üzerine federasyonunuza yazılı başvuru yapılma gereği hasıl olmuştur. Hakem Halil Umut Meler'in maç içerisinde vermiş olduğu yanlış belki de kasıtlı kararlar, kamuoyunda Beşiktaş'ı lig yarışının dışında bırakma operasyonu olarak algılanmaktadır. Özellikle aleyhimize verilen ilk penaltı kararının izahı mümkün değildir.


KAOTİK BİR ORTAM VAR


Bu noktada üzerine bir kez daha basarak belirtmek isteriz ki; başkanımızın da defalarca ifade ettiği gibi hakem camiasında beyaz bir sayfa açılmadan problemlerin çözülmeyeceği, kaotik ortamın düzelmeyeceği artık aşikardır. Deprem felaketi nedeniyle iki güzide kulübümüzün ligden çekilmesi sonrası bu takımlarımızın oynadıkları tüm maçların yok hükmünde sayılması gerektiği yönündeki görüşümüzün de Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde rahatsızlık yarattığını düşünmekteyiz.


FENERBAHÇE DE İSTİYOR


Camiamızın da; bu yöndeki isteğimiz nedeniyle TFF ve bazı hakemler tarafından takımımızın önünün kesilmeye çalışıldığı düşüncesi oluşmuştur. Bu görüşlerin bertaraf edilmesi adına F.BahçeBeşiktaş maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını bekliyoruz. Bu talebimiz yine kabul görmeyecek ise de her iki kulüpten birer yetkilinin bulunacağı ortamda VAR konuşmalarının dinlenmesinde kamu yararı ve gereklilik görmekteyiz. Kaldı ki bu tek taraflı bir istek değil, F.Bahçe nezdinde de kabul görmüş bir taleptir.


AÇIKLAMA ZARURETTİR


Belirtmek isteriz ki; yapay zeka ile atanan hakemler bu maçımızda hangi gerekçeyle manuel olarak atanmıştır? Bunun gerçek sebebi nedir? MHK ne amaçla böyle bir talepte bulunmuştur? Tartışmaların sonlandırılması adına bu konunun da kamuoyuna izah edilmesini zaruret olarak görmekteyiz." Beşiktaş kulübü açıklamayı, TFF'nin yaptığı "Tahkim Kurulu'na hiçbir kulüpten resmi bir itiraz başvurusu yapılmamıştır" açıklamasından hemen sonra "Ayrıcalık değil, ADALET istiyoruz" başlığıyla gerçekleştirdi.

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