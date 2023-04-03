Spor Bakanı tribünde

Dev derbiye, spor, sanat ve siyaset dünyasından da yoğun bir ilgi gösterildi. Zorlu derbiyi izlemeye gelenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da vardı. Bakan Kasapoğlu, iki kulübün başkanı ile de bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu'na Süper Lig Kulüpleri Sorumlusu Müslüm Özmen de eşlik etti.
Dev derbiye, spor, sanat ve siyaset dünyasından da yoğun bir ilgi gösterildi. Zorlu derbiyi izlemeye gelenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da vardı. Bakan Kasapoğlu, iki kulübün başkanı ile de bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu'na Süper Lig Kulüpleri Sorumlusu Müslüm Özmen de eşlik etti.