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Alexandru Maxim açıkladı! "Beşiktaş'ta devam etmek..."

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın Gaziantep FK'dan kiraladığı Rumen futbolcu Alexandru Maxim, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli oyuncu, kariyerine siyah-beyazlı takımda devam etmek istediğini söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 16:48 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 17:07
Alexandru Maxim açıkladı! "Beşiktaş'ta devam etmek..."

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'dan kiraladığı Alexandru Maxim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rumen yıldız, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediğini söyledi ve Fenerbahçe derbisine ilişkin de görüşlerini paylaştı.

MAXIM'İN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Ben her zaman sahaya odaklandım, transferler benim işim değildi. Başka kulüpler de istedi ama ben Beşiktaş'ı tercih ettim. Burada olmak benim için büyük fırsat ve gurur kaynağı. Elimden geleni yaparak takıma katkı sağlama hedefindeyim.

"BEŞİKTAŞ'TA DEVAM ETMEK İSTERİM"

Beşiktaş'ta devam etmeyi tabii ki isterim, burada kalmak beni çok mutlu eder. Şu anda ben haftaya oynanacak derbiye ve sezonu nasıl bitireceğime odaklıyım. Transfer durumuna sezon sonunda bakacağız.

İlk 11 için acele etmiyorum, sabırlıyım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Karar hocamızın. 3 dakika, 5 dakika ne kadar olursa olsun hedefim her zaman takıma katkı sağlayıp 3 puanın alınmasına yardımcı olmak.

"TÜRKİYE FARKLI BİR LİG"

İspanya'da, Romanya'da ve Almanya'da oynadım. Türkiye farklı bir lig. Burada olmak güzel. Geleceğimi burada görüyorum. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Birkaç yıl daha Türkiye'de oynamak isterim. Hedefim her oynadığım yerde aynı performansı sergilemek. Her zaman gol ya da asist olarak takıma katkı vermek. Beşiktaş olarak her zaman şampiyonluk ve Avrupa hedefi olan bir takımız. Benim de amacım bu hedefleri gerçekleştirmek.

"FENERBAHÇE'NİN STADINI BİLİYORUM AMA..."

Takım arkadaşlarım umarım milli takımlardan sağ salim döner. Fenerbahçe'nin stadını biliyorum ama derbi farklı bir atmosfer olacak. Umarım 3 puanı kazanırız. Taraftarımız her maçta bizi çılgınca destekliyor, onlar için galip gelmek istiyoruz. Tekrar söylüyorum, burada kalmayı istiyorum. Geleceğe değil şu ana odaklıyım. Beşiktaş benim kalmamı isterse seve seve burada kalmayı isterim. Şu anda odaklandığım tek konu Fenerbahçe derbisi.

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