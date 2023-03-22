BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gaziantep FK Maxim'in bonservisini belirledi! İşte istenen rakam

Şenol Güneş'in raporu olumlu olursa Gaziantep FK ile bonservis için masaya oturulacak. Anlaşma sağlanması halinde Maxim ile sözleşme imzalanacak. Her fırsatta Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu aktaran yetenekli futbolcunun kariyerine siyah-beyazlı takımda devam etmek istediği belirtildi. Kulüplerin anlaşması halinde Maxim'in Beşiktaş'la sözleşme imzalamaya şimdiden hazır olduğu kaydedildi.