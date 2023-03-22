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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gaziantep FK Maxim'in bonservisini belirledi! İşte istenen rakam

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ın, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan kiraladığı Alexandru Maxim'in bonservisi belli oldu. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 16:21
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gaziantep FK Maxim'in bonservisini belirledi! İşte istenen rakam

Şenol Güneş önderliğinde gelecek sezonun planlamalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kiralık oyuncuların durumlarıyla ilgili değerlendirmeler devam ederken Maxim'in takımdaki geleceği için flaş bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gaziantep FK Maxim'in bonservisini belirledi! İşte istenen rakam

Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan sezon sonuna kadar kiralanan Alexandru Maxim'in durumu henüz netlik kazanmadı. Ancak kırmızı-siyahlı kulübün, 32 yaşındaki Rumen yıldızdan ciddi bir bonservis beklentisi içinde olduğu aktarıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gaziantep FK Maxim'in bonservisini belirledi! İşte istenen rakam

Milliyet'te yer alan habere göre Gaziantep FK'nın ligin en yetenekli ve skor katkısı yüksek isimlerinden olan Maxim'i 4-5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında elden çıkarmayı düşündüğü belirlendi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gaziantep FK Maxim'in bonservisini belirledi! İşte istenen rakam

Beşiktaş satın alma opsiyonu olmadan kiraladığı Maxim'in bonservisini almaya sıcak bakıyor. Ancak bu konudaki kesin karar sezon sonu verilecek. Siyah-beyazlılar, Rumen yıldızın kalan maçlarda ortaya koyacağı performans ve teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre bir değerlendirme yapacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gaziantep FK Maxim'in bonservisini belirledi! İşte istenen rakam

Şenol Güneş'in raporu olumlu olursa Gaziantep FK ile bonservis için masaya oturulacak. Anlaşma sağlanması halinde Maxim ile sözleşme imzalanacak. Her fırsatta Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu aktaran yetenekli futbolcunun kariyerine siyah-beyazlı takımda devam etmek istediği belirtildi. Kulüplerin anlaşması halinde Maxim'in Beşiktaş'la sözleşme imzalamaya şimdiden hazır olduğu kaydedildi.

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