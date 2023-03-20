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Her gün Besiktaş

Başkan, Beşiktaşlılar Günü'nü yayınladığı bir mesajla kutladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Her gün Besiktaş
Beşiktaş, 19 Mart'ta kutlanan Dünya Beşiktaşlılar Günü'nü kutlarken başkan Ahmet Nur Çebi de bir mesaj yayınladı. Çebi mesajında "Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz şu günlerde var gücümüzle "Yaşasın CUMHURİYET" diyerek, 29 Ekim'e doğru kanat çırpmaya başladık. Kulübümüz, 120. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yaşadığımız deprem felaketi dolayısıyla yapmayı planladığımız ve Beşiktaşlılığımıza yaraşır birçok etkinliği daha sonra gerçekleştirmek üzere ertelemiş bulunuyoruz. Yeryüzündeki tüm Beşiktaşlı dostlarımızın bu anlamlı gününü can-ı gönülden kutluyorum. 'Bir gün değil, her gün Beşiktaş' diyerek, nice anlamlı günlerimizde buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı
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