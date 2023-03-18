Haberler Beşiktaş Beşiktaş - İstanbulspor maçı sonrası Cenk Tosun: Aboubakar ile sahada olmayı seviyorum

Beşiktaş - İstanbulspor maçı sonrası Cenk Tosun: Aboubakar ile sahada olmayı seviyorum

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş evinde İstanbulspor'u ağırladı. Mücadeleyi 3-1 kazanan siyah-beyazlılar 3 puanı hanesine yazdırdı. Kara-Kartal'da Cenk Tosun müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 21:29
Beşiktaş - İstanbulspor maçı sonrası Cenk Tosun: Aboubakar ile sahada olmayı seviyorum

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun, İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, Aboubakar ile sahada birlikte olmayı sevdiğini söyledi.

İşte o sözler...

Cenk Tosun: Bugün 18 Mart. Çanakkale Zaferi. Attığım golde de asker selamı vererek askerlerimizi anmak istedim. Benim için de güzel bir anı oldu. İlk 40 dakika oyunu açamadık. İstanbulspor takım olarak savunma yaptı. İki golü attıktan sonra üçü atamadık ve yediğimiz golle kendimizi zor duruma soktuk. Redmond'un golüyle rahatladık. Aboubakar'la sahada birlikte olmayı seviyorum. Hem sahada hem de saha dışında onunla iyi anlaşıyoruz.

Gaziantep benim için çok özel bir yer. Beni Cenk Tosun yapan yer Gaziantep'tir. Ne kadar üzgün olduğumu anlatamam ama bunun üstesinden geleceğiz inşallah.

DİĞER
Son dakika haberi: İnönü'de Vincent Aboubakar şov! Süper Lig'de bir ilke imza attı...
Ezgi Sertel'den acı haber! Son haliyle sık sık gündeme gelen Ezgi Sertel'in paylaşımı yürekleri yaktı "Seni çok özleyeceğim"
Şenol Güneş'ten sakatlık sözleri! "2 oyuncu..."
Cimbom'da rota İtalya! Listede 4 yıldız var...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erman Toroğlu penaltı pozisyonunu yorumladı!
Aboubakar'dan derbi sözleri! "F.Bahçe'ye karşı..."
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (18 Mart)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 18 Mart
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye Hırvatistan maçının biletleri satışa çıktı! Türkiye Hırvatistan maçının biletleri satışa çıktı! 22:07
G.Saray'dan Lale Orta açıklaması! "Bu bir itiraftır" G.Saray'dan Lale Orta açıklaması! "Bu bir itiraftır" 22:06
Aboubakar'dan derbi sözleri! "F.Bahçe'ye karşı..." Aboubakar'dan derbi sözleri! "F.Bahçe'ye karşı..." 22:03
Rachid Ghezzal asistle döndü Rachid Ghezzal asistle döndü 21:58
Suudi Arabistan'da "pole" pozisyonu Sergio Perez'in! Suudi Arabistan'da "pole" pozisyonu Sergio Perez'in! 21:57
Toroğlu: Son yarım saatteki oyun... Toroğlu: Son yarım saatteki oyun... 21:45
Daha Eski
Şenol Güneş'ten sakatlık sözleri! "2 oyuncu..." Şenol Güneş'ten sakatlık sözleri! "2 oyuncu..." 21:39
Maxim: Bu kulüpte oynamanın tadını çıkarıyorum Maxim: Bu kulüpte oynamanın tadını çıkarıyorum 21:36
Cenk Tosun: Aboubakar ile sahada olmayı seviyorum Cenk Tosun: Aboubakar ile sahada olmayı seviyorum 21:29
Rachid Ghezzal: Umarım derbide... Rachid Ghezzal: Umarım derbide... 21:22
Samsunspor hata yapmadı Samsunspor hata yapmadı 21:11
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 21:02