Beşiktaş - İstanbulspor maçı sonrası Cenk Tosun: Aboubakar ile sahada olmayı seviyorum

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun, İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, Aboubakar ile sahada birlikte olmayı sevdiğini söyledi.



İşte o sözler...



Cenk Tosun: Bugün 18 Mart. Çanakkale Zaferi. Attığım golde de asker selamı vererek askerlerimizi anmak istedim. Benim için de güzel bir anı oldu. İlk 40 dakika oyunu açamadık. İstanbulspor takım olarak savunma yaptı. İki golü attıktan sonra üçü atamadık ve yediğimiz golle kendimizi zor duruma soktuk. Redmond'un golüyle rahatladık. Aboubakar'la sahada birlikte olmayı seviyorum. Hem sahada hem de saha dışında onunla iyi anlaşıyoruz.

Gaziantep benim için çok özel bir yer. Beni Cenk Tosun yapan yer Gaziantep'tir. Ne kadar üzgün olduğumu anlatamam ama bunun üstesinden geleceğiz inşallah.