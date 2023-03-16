Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'ın Valentin Rosier ve Romain Saiss planı belli oldu!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'ın Valentin Rosier ve Romain Saiss planı belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş'ta sezon sonu ciddi bir kadro revizyonu yaşanacağa benziyor. Takımın yıldız isimlerinden Rosier ve Saiss de sezon sonu gidecek isimler arasında yer alıyor. İşte haberin ayrıntıları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 10:19 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 10:22
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Valentin Rosier ve Romain Saiss planı belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluktan uzak kalan Beşiktaş, ikincilik yarışı için mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, şimdiden önümüzdeki sezonun kadro planlamasına ve transfer çalışmalarına başlamış durumda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Valentin Rosier ve Romain Saiss planı belli oldu!

Kış transfer döneminde Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Omar Colley ve Alexandru Maxim'i kadrosuna katan Kartal'da gidecek isimler de yavaş yavaş netleşmeye başlamış durumda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Valentin Rosier ve Romain Saiss planı belli oldu!

Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Kevin Nkoudou, Dele Alli ve Atiba sezon sonu bir sürpriz olmazsa takımdan ayrılacak. Şenol Güneş'in gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği Brezilyalı Welinton'un da sözleşmesi sona eriyor ve büyük ihtimalle o da takımdan ayrılan isimlerden biri olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Valentin Rosier ve Romain Saiss planı belli oldu!

Milliyet'in haberine göre; bu isimler arasında iki de sürpriz sayılabilecek futbolcu var. Rosier ve Saiss.

Değerleri düşmesin diye oynatılacaklar

Güneş, iki oyuncuyu da değerleri düşmemesi adına oynatmaya devam edecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Valentin Rosier ve Romain Saiss planı belli oldu!

Rosier, Fransız ve Portekiz kulüpleri tarafından takip ediliyor. Saiss'i ise İngiliz ekibi Nothingham Forest istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Valentin Rosier ve Romain Saiss planı belli oldu!

Beşiktaş, Rosier'i 4,8 milyon euro karşılığında Portekiz ekibi Sporting'den kadrosuna katmıştı. 26 yaşındaki Fransız futbolcunun en azından bu bedele yakın bir fiyata ayrılması bekleniyor. Bedelsiz gelen Saiss'in de belli bir bonservis bedeli karşılığında gidebileceği belirtiliyor.

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