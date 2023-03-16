BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'ın Valentin Rosier ve Romain Saiss planı belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluktan uzak kalan Beşiktaş, ikincilik yarışı için mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, şimdiden önümüzdeki sezonun kadro planlamasına ve transfer çalışmalarına başlamış durumda.
Kış transfer döneminde Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Omar Colley ve Alexandru Maxim'i kadrosuna katan Kartal'da gidecek isimler de yavaş yavaş netleşmeye başlamış durumda.
Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Kevin Nkoudou, Dele Alli ve Atiba sezon sonu bir sürpriz olmazsa takımdan ayrılacak. Şenol Güneş'in gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği Brezilyalı Welinton'un da sözleşmesi sona eriyor ve büyük ihtimalle o da takımdan ayrılan isimlerden biri olacak.