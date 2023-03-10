Haberler Beşiktaş Beşiktaş Roma forması giyen El-Shaarawy'nin transferi konusunda ısrarlı!

Beşiktaş Roma forması giyen El-Shaarawy'nin transferi konusunda ısrarlı!

Beşiktaş'ın hem sezon başında, hem de ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak başarılı olamadığı isimlerden olan Stephan El-Shaarawy, yeni sezon kadrosunda düşünülen isimlerin başında geliyor. Beşiktaş, ara transferde girişimde bulunduğu İtalyan yıldıza, bonuslarla birlikte 2.5 milyon euro önermiş; Roma'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu ise 3.5 milyon euro talep etmişti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 14:37
Beşiktaş Roma forması giyen El-Shaarawy'nin transferi konusunda ısrarlı!

Beşiktaş'ın hem sezon başında, hem de ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak başarılı olamadığı isimlerden olan Stephan El-Shaarawy, yeni sezon kadrosunda düşünülen isimlerin başında geliyor.

Beşiktaş Roma forması giyen El-Shaarawy'nin transferi konusunda ısrarlı!

Beşiktaş, ara transferde girişimde bulunduğu İtalyan yıldıza, bonuslarla birlikte 2.5 milyon euro önermiş; Roma'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu ise 3.5 milyon euro talep etmişti.

Beşiktaş Roma forması giyen El-Shaarawy'nin transferi konusunda ısrarlı!

El-Shaarawy bu sezon Roma formasıyla toplamda 27 maça çıktı. Bu maçların 12'sine 11'de başlayan oyuncu 4 gol kaydetti.

Beşiktaş Roma forması giyen El-Shaarawy'nin transferi konusunda ısrarlı!

Roma ile sözleşmesi bu yaz sona erecek yıldız oyuncu 5 milyon euro piyasa değerine sahip.

Beşiktaş Roma forması giyen El-Shaarawy'nin transferi konusunda ısrarlı!

30 yaşındaki oyuncu kariyerinde Roma'dan önce Çin Ligi takımlarından S. Shenhua, Monaco, Roma, Milan, Padova ve Genoa formalarını giydi.

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