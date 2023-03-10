Beşiktaş Roma forması giyen El-Shaarawy'nin transferi konusunda ısrarlı!

Beşiktaş'ın hem sezon başında, hem de ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak başarılı olamadığı isimlerden olan Stephan El-Shaarawy, yeni sezon kadrosunda düşünülen isimlerin başında geliyor.
Beşiktaş'ın hem sezon başında, hem de ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak başarılı olamadığı isimlerden olan Stephan El-Shaarawy, yeni sezon kadrosunda düşünülen isimlerin başında geliyor.
Beşiktaş, ara transferde girişimde bulunduğu İtalyan yıldıza, bonuslarla birlikte 2.5 milyon euro önermiş; Roma'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu ise 3.5 milyon euro talep etmişti.
El-Shaarawy bu sezon Roma formasıyla toplamda 27 maça çıktı. Bu maçların 12'sine 11'de başlayan oyuncu 4 gol kaydetti.