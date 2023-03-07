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Omar Colley iyi başladı

Güneş'ın, Faslı stoper Saiss'in performansından memnun olmaması sonrasında ara transfer döneminde takıma kazandırılan Colley, A.Gücü karşısına ilk 11'de çıktı. Çıktığı ilk müsabakada ortaya koyduğu etkin görüntüyle alkış toplayan Omar Colley, savunmada Talha'yla iyi bir uyum yakaladı. Bu sezon Sampdoria formasıyla 18 resmi maça çıkan Colley, bu maçlarda 1 gol kaydetmişti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 06:50
Omar Colley iyi başladı
Güneş'ın, Faslı stoper Saiss'in performansından memnun olmaması sonrasında ara transfer döneminde takıma kazandırılan Colley, A.Gücü karşısına ilk 11'de çıktı. Çıktığı ilk müsabakada ortaya koyduğu etkin görüntüyle alkış toplayan Omar Colley, savunmada Talha'yla iyi bir uyum yakaladı. Bu sezon Sampdoria formasıyla 18 resmi maça çıkan Colley, bu maçlarda 1 gol kaydetmişti.
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