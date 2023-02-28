Haberler Beşiktaş Mesele futbol değil!

Mesele futbol değil!

Beşiktaş-Antalya maçında deprem bölgesindeki çocuklar için yapılan sahaya pelüş oyuncak atma organizasyonu, Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 06:50
Mesele futbol değil!

Pazar günü Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Antalyaspor erteleme maçı, skordan bağımsız olarak depremzede çocuklar için yapılan organizasyonla güne damgasını vurdu. Dakikalar 04.17'yi gösterdiğinde siyahbeyazlı taraftarlar, depremden etkilenen çocuklar için sahaya peluş oyuncak attı. Bu sırada stadyumda Ayten Alpman'ın "Memleketim" şarkısı çaldı. Avrupa basını, bu görüntüler için şu yorumu yaptılar:

L'EQUIPE: "Beşiktaş ile Antalyaspor maçında kötü bir futbol vardı ama mesele futbol değildi. 6 Şubat'ta Türkiye'yi vuran korkunç depremlerden sonra asıl mesele başka yerdeydi. Beşiktaş taraftarları bu felaketlerin kurbanlarını anmaya karar verdi ve deprem mağduru çocuklara destek olmak için sahaya yumuşak oyuncaklar attılar. 4 dakika 17 saniyelik oyunun ardından bunu yapmayı seçtiler."

THE ATHLETIC: "Beşiktaş taraftarları bir dayanışma göstergesi olarak ilk depremin olduğu saat olan 4.17'de oyunu yarıda kesti ve taraftarların büyük bir kısmı sahaya oyuncaklar attı. Benzer bir bağışı, 12 yıl önce gerçekleşen Van depreminde mağdur olan çocuklara destek olmak için yapan Beşiktaş taraftarları bunu ilk kez yapmıyor."

REUTERS: "Beşiktaş taraftarları, depremden etkilenen çocuklara bağış yapmak için binlerce pelüş oyuncağı sahaya fırlattı. 0-0 biten Türkiye Süper Lig maçına 4 dakika 17 saniye ara verilerek taraftarların hediyeleri sahaya atması sağlandı. Beşiktaş kulübü de şu açıklamayı yaptı: Taraftarlarımız deprem bölgesindeki çocuklara hediye edilmek üzere Vodafone Park'ın zeminine atkı, bere ve pelüş oyuncaklar atarak onları neşelendirdi.

GOAL İNGİLTERE: "Pazar günü Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada Beşiktaş taraftarları tribünlerden gelen hediyeleri sahaya yağdırırken, spor bir kez daha etkilenenleri rahatlatmak için üzerine düşeni yaptı. Beşiktaş taraftarları, bölgedeki ilk depremin meydana geldiği 6 Şubat'ta Antalyaspor ile oynanan maçta saat 4.17'yi gösterince oyuncaklarını fırlattı."

DİĞER
Son dakika haberi: FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu! Lionel Messi geceye damga vurdu: Cristiano Ronaldo 2007'den sonra ilk kez...
Bahar Şahin'e yakın takip! Doğukan Toköz'ün takım arkadaşı beğeni yağmuruna tuttu!
Kanarya'dan 10 numara hamlesi!
Kartal'a transferde kötü haber! Reddetti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'a transferde kötü haber! Reddetti
Beşiktaş'ta Ghezzal şoku! Dönüş süresi...
Altında son durum ve canlı kur takibi
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (27 Şubat)
Malatya depremi ölü ve yaralı sayısı son dakika!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIFA Yılın En İyi Futbolcusu belli oldu! FIFA Yılın En İyi Futbolcusu belli oldu! 01:01
Enes Ünal'ın golü yetmedi! Enes Ünal'ın golü yetmedi! 01:01
12 Dev Adam galibiyetle kapadı! 12 Dev Adam galibiyetle kapadı! 00:59
İtalyanlardan Torreira iddiası! Sezon sonunda... İtalyanlardan Torreira iddiası! Sezon sonunda... 00:59
Kanarya'dan 10 numara hamlesi! Kanarya'dan 10 numara hamlesi! 00:58
Kartal'a transferde kötü haber! Reddetti Kartal'a transferde kötü haber! Reddetti 00:58
Daha Eski
Peres için teklif geldi! F.Bahçe'nin yanıtı... Peres için teklif geldi! F.Bahçe'nin yanıtı... 00:58
G.Saray'a Real Madrid engeli! G.Saray'a Real Madrid engeli! 00:58
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları F.Bahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayları 00:58
Beşiktaş'ta Ghezzal şoku! Dönüş süresi... Beşiktaş'ta Ghezzal şoku! Dönüş süresi... 00:58
G.Saray'ın teklifi ortaya çıktı! 4 milyon euro artı takas... G.Saray'ın teklifi ortaya çıktı! 4 milyon euro artı takas... 00:58
"Siyasi tartışmaların parçası değiliz" "Siyasi tartışmaların parçası değiliz" 00:58