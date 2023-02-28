Mesele futbol değil!

Pazar günü Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Antalyaspor erteleme maçı, skordan bağımsız olarak depremzede çocuklar için yapılan organizasyonla güne damgasını vurdu. Dakikalar 04.17'yi gösterdiğinde siyahbeyazlı taraftarlar, depremden etkilenen çocuklar için sahaya peluş oyuncak attı. Bu sırada stadyumda Ayten Alpman'ın "Memleketim" şarkısı çaldı. Avrupa basını, bu görüntüler için şu yorumu yaptılar:

L'EQUIPE: "Beşiktaş ile Antalyaspor maçında kötü bir futbol vardı ama mesele futbol değildi. 6 Şubat'ta Türkiye'yi vuran korkunç depremlerden sonra asıl mesele başka yerdeydi. Beşiktaş taraftarları bu felaketlerin kurbanlarını anmaya karar verdi ve deprem mağduru çocuklara destek olmak için sahaya yumuşak oyuncaklar attılar. 4 dakika 17 saniyelik oyunun ardından bunu yapmayı seçtiler."

THE ATHLETIC: "Beşiktaş taraftarları bir dayanışma göstergesi olarak ilk depremin olduğu saat olan 4.17'de oyunu yarıda kesti ve taraftarların büyük bir kısmı sahaya oyuncaklar attı. Benzer bir bağışı, 12 yıl önce gerçekleşen Van depreminde mağdur olan çocuklara destek olmak için yapan Beşiktaş taraftarları bunu ilk kez yapmıyor."

REUTERS: "Beşiktaş taraftarları, depremden etkilenen çocuklara bağış yapmak için binlerce pelüş oyuncağı sahaya fırlattı. 0-0 biten Türkiye Süper Lig maçına 4 dakika 17 saniye ara verilerek taraftarların hediyeleri sahaya atması sağlandı. Beşiktaş kulübü de şu açıklamayı yaptı: Taraftarlarımız deprem bölgesindeki çocuklara hediye edilmek üzere Vodafone Park'ın zeminine atkı, bere ve pelüş oyuncaklar atarak onları neşelendirdi.

GOAL İNGİLTERE: "Pazar günü Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada Beşiktaş taraftarları tribünlerden gelen hediyeleri sahaya yağdırırken, spor bir kez daha etkilenenleri rahatlatmak için üzerine düşeni yaptı. Beşiktaş taraftarları, bölgedeki ilk depremin meydana geldiği 6 Şubat'ta Antalyaspor ile oynanan maçta saat 4.17'yi gösterince oyuncaklarını fırlattı."